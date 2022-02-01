شركات حافلات مدرسية تُلزم آباء برسوم خدمة متوقفة

المصدر: سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في المنطقة الشرقية، قرار شركات حافلات مدرسية إلزامهم بدفع رسوم شهر كامل مقابل خمسة أيام خدمة فقط، مؤكدين أنهم سيضطرون لدفع مبالغ تراوح بين 300 و700 درهم، بحسب رسوم شركة التوصيل الخاصة بمدارس أبنائهم، مقابل توصيلهم لمدة خمسة أيام.

فيما فضل عدد من ذوي الطلبة توصيل أبنائهم بمركباتهم الخاصة إلى المدرسة صباحاً، وإعادتهم إلى المنازل بعد انتهاء الدوام الدراسي لحين بداية الشهر المقبل، توفيراً للمصروفات الملزمين بها، خصوصاً أن بعضهم لديهم من ثلاثة إلى خمسة طلبة يتلقون التعليم في المدرسة نفسها.

وأفاد ذوو طلبة بأنهم تلقوا رسائل إلكترونية من شركات التوصيل في المدارس الخاصة نصها: «عزيزي ولي الأمر، إذا كنت ترغب في اختيار وسائل النقل الخاصة بنا من 24 إلى 31 يناير 2022، فسيكون عليك الحضور والتسجيل بالدفع، علماً بأن الرسوم ستكون مثل المبلغ المعتاد لشهر كامل».

وأفادت إدارات مدارس خاصة بأن قرارات شركات المواصلات منفصلة تماماً عنها، ولا تستطيع التدخل فيها إلا في حال كانت تخالف الاشتراطات اللازمة، والمفروضة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم.

من جهته، أكد عمر محمد النقبي، أن لديه أربعة طلبة بمراحل دراسية مختلفة بمدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، وتواصل مع إدارة مدرسة أبنائه للتوصل إلى حل مناسب يتوافق مع قرارات شركة الحافلات وإمكانات ذوي الطلبة، قائلاً إنه ليس من المنطق أن يدفع ذوو الطالب رسوم خدمة شهر كامل مقابل الحصول على خدمة خمسة أيام.

وأوضح أنه سيضطر لدفع 1200 درهم لشركة الحافلات، لافتاً إلى أن شركة الحافلات أخبرتهم بأنها «تدفع رواتب السائقين والمشرفات التابعين لها شهرياً»، مطالباً شركات التوصيل بدفع رسوم الخدمة الفعلية التي يتلقاها.

وأيدته في الرأي (أم نور) والدة ثلاثة طلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، قائلة إنها فضلت توصيل أولادها صباحاً إلى المدرسة وإعادتهم بعد انتهاء الدوام الدراسي لحين بداية الشهر المقبل، مؤكدة أنها تواصلت مع شركة التوصيل الخاصة بمدرسة أولادها التي أبلغتها بأنها لن تتلقى خدمة توصيل أولادها من وإلى المدرسة في حال لم تدفع مسبقاً قيمة الخدمة كاملة وتبلغ 1500 درهم لكل طالب.

وأكدت أنها قررت عدم الانصياع هذه المرة للقرارات الصادرة عن شركات التوصيل مهما كان التبرير الذي تقدمه، موضحة أن ذوي الطالب ليسوا مسؤولين عن القرارات غير المنصفة، مطالبة شركات الحافلات المدرسية بأن تكون أكثر إنصافاً مع ذوي الطلبة.

حلول منصفة

أكد عبدالله الزعابي، والد طالبة بمدرسة خاصة في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، أن شركات التوصيل عادةً ما تطرح خصومات خاصة لذوي الطلبة في حال دفع رسوم خدمة عام دراسي كامل مبكراً، موضحاً أنه لم يدفع الرسوم هذا العام نظراً لتغير القرارات الخاصة بنظام التعليم ما بين حضوري وافتراضي، خصوصاً أن شركات الحافلات عادة ما ترفض إعادة المبالغ المحصلة حال كان التعليم عن بعد، على الرغم من عدم تقديمها خدمة التوصيل، وذلك بحجة التزامها برواتب الموظفين لديها.

وأشار إلى ضرورة فرض رقابة على شركات التوصيل بالمدارس الخاصة من أجل ضبط الأسعار ورسوم الخدمة التي تقدمها، لأن ذوي الطلبة ليسوا معنيين بتغير أنظمة التعليم خلال شهر واحد، ولابد من توفير حلول منصفة للطرفين شركات التوصيل وذوي الطلبة.

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