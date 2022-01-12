لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تُقرر تمديد العمل بنظام "التعليم عن بعد" لأسبوع إضافي اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2022

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرّرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي تمديد العمل بنظام "التعليم عن بعد" لأسبوع إضافي اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2022 لتعزيز الجاهزية الشاملة للمرافق التعليمية ولضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس.

ويشمل هذا القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، بالإضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.

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