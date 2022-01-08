"الإمارات للتعليم" تحدد مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، سيتم إعلانهاعلى مراحل، وفقاً لتسلسل زمني خاص لكل حلقة دراسية.

وحددت المؤسسة يوم الإثنين المقبل (10 يناير الجاري)، موعداً للإعلان عن نتيجة طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر)، حيث سيبدأ الإعلان عن النتائج من الساعة الثالثة عصراً.

بينما تبدأ المؤسسة الإعلان عن نتائج الحلقة الثانية للصفوف من الخامس حتى الثامن، في الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل (الحادي عشر من يناير الجاري).

وتختتم الكشف عن نتائج الفصل الدراسي الأول، بإعلان نتائج طلبة الحلقة الأولى، للصفوف من الأول حتى الرابع، في الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء (الثاني عشر من يناير الجاري).

وسوف تزود المؤسسة نظام "المنهل" بدرجات الطلبة خلال المواعيد المحددة.

ووفقا للتسلسل الزمني في إعلان النتائج، سيتمكن الطلبة من طباعة شهاداتهم الدراسية في نفس يوم الإعلان عنها، بحسب كل حلقة دراسية وتاريخ إعلان نتيجة طلبتها ابتداء من الساعة العاشرة مساء ولغاية السادسة صباحا يوميا وذلك لغايات تقنية وفنية.

وسيستقبل مدراء المدارس أية ملاحظات على النتائج من قبل الطلبة أو أولياء الأمور لغاية 21 يناير 2022 كحد أقصى عبر قنوات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور أو من خلال الرابط https://parentsshare.moe.gov.ae/complain/

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن لمديري المدارس الاطلاع على تفاصيل نتيجة أي طالب عبر نظام "سويفت أسيس والمنهل" ومناقشتها مع المعني، كما نرجو منكم العمل على تقديم إجابات حاسمة وواضحة للمعنيين، وفي حالة الحاجة إلى إجراء مراجعات لأي طالب بحسب تقديركم للحالة ويستدعي ذلك مخاطبة المؤسسة، فإن ذلك يتم من خلال إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، دون الحاجة إلى مراجعة أولياء الأمور لمقر المؤسسة أو فروعها. وستقوم المؤسسة بالتواصل مع الإدارات بشكل مباشرة عبر قنوات التواصل المعتمدة، وتقديم التوجيه المناسب بحسب كل حالة لتقديم الإجابة للطالب أو ولي الأمر صاحب الاستفسار.

تصدر الشَّهادة وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة A و B، وتُوضَّح فها المقاييس الوصفية لمستويات الأداء، ولا تتضمن الشهادة معدلًا نهائيًّا للطالب في المراحل المذكورة.

ولا يسمح بطباعة ورقة إجابة الطالب. وصلاحية مدير المدرسة في نظام (سويفت أسس) تنحصر في الاطلاع على تقرير أداء الطلبة في امتحان نهاية الفصل الدراسي وتقديم الدعم لهم ومعرفة المهارات المفقودة وجعلها أكثر فعالية لملامسة واقع العملية التربوية في الميدان، بهدف تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطلبة الأكاديمي والمعرفي خلال الفصول الدراسية الثلاثة.

كما لا توجد فترة بديلة أخرى لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، وكون الطالب غائبًا بعذر مقبول، فإن غيابه لا يؤثر على الدرجة الكلية في نهاية العام.

وفي آلية مراجعة النتائج، يتولى الفريق مسؤولية مراجعة الطلبات الواردة إليهم، والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة. ويقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة بيانات الطلب والتحقق منها (وفق معايير واشتراطات فئات الاعتراض).

وكذذلك مراجعة كافة البيانات الواردة في الاعتراض والتحقق من سلامتها من خلال (التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها بنظام المنهل والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل من خلال نظام سويفت أسس).

وتتم دراسة الطلب من قبل اللجنة خلال (5) أيام عمل، ويتم الرد على مقدم الطلب (بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة الفنية أو التقنية في المؤسسة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم.

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