مبتكرون.. طالبة مواطنة تصمم نظاماً لشحن المركبات الكهربائية أثناء القيادة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

صممت طالبة مواطنة، تدرس هندسة الكمبيوتر في الجامعة الأميركية بالشارقة، نظاماً لنقل الطاقة اللاسلكي للمركبات الكهربائية، بهدف شحن السيارات بالكهرباء أثناء القيادة دون توقف، الذي يساعد على تقليل بصمة الكربون، وتقليل الوقت الضائع أثناء الشحن، وتحقيق الكفاءة العالية في نقل الطاقة.

وقالت الطالبة فاطمة خليل الحوسني لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة المشروع تعتمد على شحن مركبة كهربائية لاسلكياً عن طريق نقل الطاقة اللاسلكي الديناميكي، الذي يسمح للمركبات بالشحن أثناء السواقة دون توقف، موضحةً أن الشحن من خلال هذا التصميم يتم بمبدأ الحث المغناطيسي عن طريق تضمين ملفات الشحن الاستقرائي في الشوارع التي ستنشئ مجالاً مغناطيسياً بواسطة تمرير تيار كهربائي من خلاله، وترسل الطاقة إلى ملف آخر لاستقبالها، لحث الجهد الموجود في الملف بالسيارة الكهربائية، وكذلك فإن هذا النظام يسمح للمركبات بتبادل الطاقة.

وفازت الحوسني بجائزة أفضل مشروع فردي للمرحلة المتقدمة في مجال التكنولوجيا، في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في فيستيفال آرينا دبي، وتسلمت الجائزة من وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، بحضور وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، ووزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة آمنة الضحاك.

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