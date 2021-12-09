«التعليم والمعرفة» تعتمد السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع في المدارس الخاصة

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة أنه ابتداءً من يناير المقبل، ستطبّق المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي، المعتمد من قبل حكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن أيام الدراسة ستكون من الإثنين حتى الخميس (يوم كامل)، بالإضافة إلى يوم الجمعة (نصف يوم)، فيما ستكون عطلة نهاية الأسبوع يومَي السبت والأحد.

وأبلغت المدارس الخاصة في أبوظبي ذوي الطلبة، أنه وفقاً للقرار سيتم تعديل الإجازة الأسبوعية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الثاني من يناير المقبل، لتكون العودة وأول يوم دراسي للفصل الثاني يوم الإثنين الثالث من يناير المقبل.

وأكدت المدارس أنها في انتظار المزيد من التفاصيل من جانب دائرة التعليم والمعرفة، لتوضيح كيف سيتغير الأسبوع الدراسي بالضبط، وأنها بمجرد حصولها على هذه المعلومات ستقوم بإعلام ذوي الطلبة بالتفاصيل الكاملة لشكل اليوم الدراسي والتغييرات التي طرأت عليه.

وكان مسؤولون في مدارس خاصة أبلغوا لـ«لإمارات اليوم» بأنهم بصدد التشاور مع دائرة التعليم والمعرفة خلال الأيام المقبلة لتحديد عدد ساعات اليوم الدراسي في يوم الجمعة، ومدى إمكانية تطبيق الدوام المرن، خصوصاً يوم الجمعة، بحيث تبدأ الحصة الأولى في الثامنة وينتهي اليوم الدراسي الساعة 12، مع تحديد وقت الحصة والفاصل الزمني بين الحصص الدراسية، وما إذا كان ستكون هناك استراحة أم لا وما المدة الزمنية لها.

وأشاروا إلى أن الإجراءات التي سيتم الاستقرار عليها خلال فترة إجازة الشتاء، زمن اليوم الدراسي، وما إذا كان سيتم زيادته لتعويض فارق نصف اليوم الإضافي في العطلة الأسبوعية، أم سيتم تقليص زمن الحصة الدراسية نحو خمس دقائق، لتصبح 40 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة، بما يزيد عدد الحصص اليومية حصة، ويضيف حصة يومياً بواقع أربع في الأسبوع (من الإثنين إلى الخميس)، لافتين إلى أن الدائرة ستقوم بإصدار دليل جديد لليوم الدراسي يوضح تقسيم اليوم والمواعيد، وسيتم تزويد ذوي الطلبة به قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

• مدارس خاصة لاتزال تنتظر المزيد من التفاصيل من دائرة التعليم والمعرفة.

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