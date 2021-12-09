«الإمارات للتعليم» تغيّر نظام الدوام.. والجمعة نصف يوم دراسي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن نظام الدوام المدرسي ستطرأ عليه تغييرات في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وسيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسي، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه بداية الشهر المقبل.

وأوضحت المؤسسة، أمس، أن تغيير نظام الدوام سيأخذ في الحسبان المراحل الدراسية، والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، وستكون أيام الدوام من الإثنين إلى الخميس بدوام كامل، فيما سيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسي.

وذكرت المؤسسة أن العطلة الأسبوعية لطلبة المدارس الحكومية ستكون يومَي السبت والأحد، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مع مديري المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة، لضمان سلاسة هذا التغيير.

ويستهل طلبة المدارس الحكومية والخاصة، بغض النظر عن المنهاج الدراسي، إجازة الفصل الدراسي الأول (إجازة الشتاء)، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 30 ديسمبر الجاري، ويستهل الطلبة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني يوم الثالث من يناير المقبل (الإثنين)، بعد تعديل إجازة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة.

• تغيير نظام الدوام سيأخذ في الحسبان المراحل الدراسية، والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة.

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