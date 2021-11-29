«حمدان التعليمية» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اليوم بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات من خلال فعالية تم تنظيمها داخل مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في مركز حمدان للموهبة والابتكار في دبي الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري، وعدد من قيادات المؤسسة، بجانب الموظفين وعدد من الطلاب.

وأكد الدكتور جمال المهيري أن دولة الإمارات ماضية في ظل قيادتها الرشيدة في مسارها التنموي من أجل استشراف المستقبل والمساهمة في صنع تعليم متميز يقود قاطرة التطور لتمضي قدماً الى الامام.

وقال: «بينما تحتفل دولة الإمارات بعيدها الوطني، نودع خمسين عاماً من عمر الاتحاد ونتطلع نحو أعوام مديدة من الإنجازات والنجاحات. وتبرهن دولة الإمارات كل يوم أنها عازمة على قهر المستحيل والوصول إلى آفاق غير مسبوقة من التطور والازدهار. ويمثل الاستعداد للخمسين نقطة انطلاق نحو مشروعات واعدة وجهود ملهمة لبناء الإنسان وترسيخ نهج متطور من العمل قائم على بذل الجهد والعطاء».

وأضاف المهيري: «تعد مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز جزءاً من منظومة التعليم في الإمارات في ظل استعدادها للخمسين من خلال عملها على تأهيل الكوادر البشرية والمواهب وتمكينها بالعلم والمعرفة وصقلها بأفضل التجارب والخبرات من أجل مواكبة رحلة التطور التي تشهدها جميع القطاعات في الدولة».

وشهد الاحتفال عدداً من الفعاليات والأنشطة التي اكتسبت مظاهر الاحتفاء بعلم دولة الإمارات والتراث الوطني وعزف السلام الوطني مع عدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية التي تعكس المشاعر الوطنية في هذه المناسبة الغالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news