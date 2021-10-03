تحديث متطلبات دخول الطلبة إلى المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

حدثت المدارس الخاصة في أبوظبي إجراءات دخول الطلبة للمباني المدرسية للتعلم حضورياً، بعد مرور شهر من بدء العام الدراسي، وانتهاء المهلة الممنوحة للطلبة غير المطعّمين، حيث تم تقسيم الطلبة إلى ثلاث فئات بناء على السن، شملت طلبة مطعمين وغير مطعمين يمكنهم دخول المدرسة بفحص صالح لمدة شهر، وطلبة غير مطعمين يسمح لهم بدخول المدرسة مع إجراء فحص أسبوعي، وطلبة غير مطعمين لن يسمح لهم بدخول المدرسة، وإلزامهم بنموذج التعليم عن بُعد.

وتفصيلاً، أكدت المدارس في رسائل أرسلتها لذوي الطلبة أنه بدءاً من شهر أكتوبر الجاري، سيكون جميع الطلاب تحت سن 12 عاماً، مطعمين أو غير مطعمين - والطلبة من سن 12 عاماً فما فوق المطعمين فقط، الحاصلين على جرعتَي تطعيم، ومرور 28 يوماً على الجرعة الثانية، والموظفين المطعمين بالكامل بجرعتي تطعيم، بالإضافة إلى جرعة معززة بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية - ملزمون بتقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية كل 30 يوماً.

وأشارت المدارس إلى أن الطلبة فوق 12 عاماً غير المطعمين، بالإضافة إلى الطلبة والموظفين الذين لم ينتهوا من الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم أو لم يمر 28 يوماً على تاريخ الحصول عليها، سيكونون ملزمين بتقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية كل سبعة أيام، لافتة إلى أنه لا يمكن لأي طالب عمره 16 عاماً فما فوق «غير مُلقح» الالتحاق بالمدرسة من دون إعفاء من التطعيم.

وشددت المدارس على أن جميع الطلبة والمعلمين والموظفين العائدين إلى المدرسة للمرة الأولى، بالإضافة إلى الزوار، ملزمون بتقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية لم تتعدى 96 ساعة، مطالبة ذوي الطلبة بتحميل نتيجة فحص أبنائهم على الموقع الخاص بالمدرسة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى ممرض المدرسة قبل حضور الطالب إلي المدرسة، لافتة إلى أن المقصود بكلمة «مُلقح» أن الطالب قد أكمل 28 يوماً بعد الجرعة الثانية من اللقاح، فيما يقصد بـ«غير مُلقح» الطالب الذي لم يستوفِ تعريف التطعيم.

وكشفت المدارس عن عدم وجود معلومات من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، في ما يتعلق بإجراء مزيد من الاختبارات (PCR) في المدارس، وطالبت ذوي الطلبة، في حال كانت نتيجة اختبار (PCR) لأطفالهم ستنتهي صلاحيتها، بالعمل على اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم، لعمل الاختبار لأطفالهم في مراكز الفحص القريبة منهم، حتى يتمكنوا من دخول المدرسة.

فيما أكد ذوو طلبة غير مطعمين أن مدارس أبنائهم أعلنت، مع بداية العام الدراسي الجاري، عن عدم تطبيقها لنموذج التعليم عن بُعد، رغم مطالبة العديد من الأسر بتطبيقه لرغبتهم في استمرار تلقي أبنائهم تعليمهم عن بُعد لأسباب صحية تتعلق بأفراد من أسرهم، إلا أن المدارس أصرت على رفضها، وطالبتهم بنقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى مع عدم استرداد رسوم الفصل الدراسي الأول، مشيرين إلى ضرورة إلزام هذه المدارس بتوفير تعليم عن بُعد قاموا بتسديده، للطلبة الذين لا يرغبون في إجراء اختبار (PCR) أسبوعي، أو لطلبة الصف الـ12 البالغين 16 عاماً وغير مطعمين، حتى يتسنى لهم متتابعة دروسهم.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يُسمح للمدارس بتطبيق نظام التعليم الصفي من دون خيار التعلم عن بُعد، إلا أنه يجب أن تستمر هذه المدارس في تقديم نموذج التعليم عن بعد للطلبة المعفيين من الحضور إلى المدرسة بسبب الظروف الصحية عالية الخطورة، أو الذين بلغوا 16 عاماً وغير مطعمين، مشيرة إلى ضرورة أن تستعد المدارس للانتقال إلى نظام التعليم عن بُعد في أي وقت لدواعي الإغلاق المؤقت، إلا أنها تُمنع من تطبيق نظام التعليم عن بُعد على أي صف أو قسم أو على المدرسة بأكملها، إلا بعد الحصول على تصريح منها.

وأشارت الدائرة إلى أن المدارس، التي يمكنها استيعاب جميع الطلبة بطاقة استيعابية تبلغ 100%، يجب عليها أن تطبق نموذج الدوام الكامل، حيث يُسمح فقط للمدارس التي لا يمكنها استيعاب 100% من طلبتها بنظام الحضور الصفي، أن تطبق نموذج الدوام الجزئي على جميع الطلبة أو على الصفوف أو الحلقات الدراسية المتأثرة.

«التعليم والمعرفة»:

• «المدارس ملزمة بتقديم نموذج التعليم عن بُعد للطلبة المعفيين من الحضور إلى المدرسة».

فحص مجاني

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، توفيرها فحص مسحة الأنف (PCR) مجاناً لجميع الطلبة، بجميع مراكزها المخصصة لإجراء الفحص في جميع إمارات الدولة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، للتسهيل على الطلبة وذويهم، وتيسير إجراء الفحص في مراكز الفحص من المركبة والمراكز الصحية التابعة للشركة، للعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأوضحت أن مراكز الفحص من المركبة التابعة لـ«صحة» في أبوظبي، تتوافر في كل من مدينة زايد الرياضية، والباهية، وربدان، والشامخة، والمنهل، وفي العين في كل من: عشارج، الصاروج، الهيلي، العامرة، وفي الظفرة في كل من: مدينة زايد، غياثي، المرفأ، ليوا، السلع، دلما، كما يتوافر الفحص المجاني في مراكز الفحص من المركبة التابعة لـ«صحة» في كل من دبي (سيتي ووك، والخوانيج وميناء راشد)، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، بالإضافة إلى مركز دبي «باركس آند ريزورتس».

• 28 يوماً إلزامية بعد الجرعة الثانية لقبول شهادة التطعيم.

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