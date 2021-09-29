«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تُطلق «الابتكار في التعليم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مسابقة يوم المعلم العالمي «الابتكار في التعليم»، التي تستهدف المعلمين والتربويين تزامناً واحتفالاً بيوم المعلم العالمي، في الخامس من أكتوبر2021.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء أمين عام المؤسسة، الدكتور جمال المهيري: «تطلق هذه المسابقة تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، حرصاً منها على إبراز جهود المعلمين، وتكريم أفضل المبادرات والأفكار الابتكارية التي تسهم في تحسين وتطوير التعليم. وتولي المؤسسة أهمية كبيرة لدور المعلم في إنشاء جيل واعٍ ومتعلم وقادر على الابتكار، حيث حرصت على تصميم وتقديم أفضل البرامج على المستويين المحلي والعالمي، لدعم وتطوير مهارات المعلم، وذلك لتحسين المخرجات التعليمية، ما من شأنه الإسهام في تحسين المنظومة التعليمية».

وأضاف: «تهدف هذه المسابقة المبتكرة إلى عرض ونشر أفضل الأفكار في مجال الابتكار في التعليم، واستقطاب وتكريم المعلمين والتربويين المتميزين في الميدان التعليمي، ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة، وتعميق ثقافة التميز».

وتستهدف المسابقة المعلمين والتربويين والقياديين في المدارس في دولة الإمارات، حيث سيتم اختيار أفضل فكرتين/‏‏‏ مبادرتين ويحصل صاحبها على منحة دراسية مقدمة من مؤسسة حمدان لدراسة ماجستير التربية الابتكارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الترويج للفكرة/‏‏‏ المبادرة في مختلف وسائل الإعلام وقنوات المؤسسة الرسمية، ونيل شهادة أفضل فكرة/‏‏‏ مبادرة. وبإمكان التربويين والمعلمين المشاركة في المسابقة عبر أفكارهم الابتكارية، من خلال موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

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