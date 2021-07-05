3 طالبات توائم يحصلن على 98.5 في الثانوية العامة بعجمان

المصدر: مصباح أمين-عجمان

حصلت ثلاث شقيقات توأم من الجنسية الأردنية على معدل موحد في امتحانات الثانوية العامة، بنسبة 98.5% قسم متقدم من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان والتي تطبق للتعليم الوزاري.

وقالت والدة الطالبات ابتسام كساب، لـ "الإمارات اليوم"، إن التوأم الثلاثة متفوقات في جميع المواد الدراسية منذ صغرهن، وأن سر تميزهن في امتحانات الثانوية العامة مراجعتهن للدروس بشكل يومي وجماعي، إذ كانت كل طالبة تدرس أختها المادة التي تواجه صعوبة فيها، وهكذا تغلبن على أي صعوبات في المناهج الدراسية.

وأوضحت أنهن كنا يدرسن خمس ساعات يومياً بعد انتهاء الحصص الدراسية عن بعد، كما كن يتبادلن الأسئلة والإجابات لتقوية مستواهن التعليمي، مشيرة إلى إدارة مدرسة الحكمة أولت اهتماما خاصاً بهن منذ دخولهن للمدرسة الأمر الذي ساعدهن في التواصل مع المعلمات وفهم ما هو صعب في المواد الدراسية.

وأضافت أنها كانت تضع جهودها منذ بداية العام الدراسي لتشجيعهن على الدراسة والمراجعة المستمرة لأي مادة دراسية ومتابعة الحصص من الكتب وأدوات البحث من أجل تطوير مستواهن الدراسي، للحصول على التميز وليصبحن من أوائل الثانوية العامة.

وأشارت إلى أنها فخورة بتميز بناتها الثلاثة التوأم حيث أنه لا يوجد لديها أبناء غيرهن، وأن حصولهن على التميز في الثانوية العامة رفع رأس الأسر وجعلهن مكان فخر اعتزاز، وتابعت أن ابنتها فرح تطمح لدراسة الطب، فيما تطمح لين الحميات الغذائية ولجين علاج فيزيائي.

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