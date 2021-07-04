تفوق الطالبات في نتائج أوائل الطلبة بالصف الـ 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

أظهرت نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2020، للصف الثاني عشر، تفوق الطالبات على زملائهن الطلبة في المراكز الأولى، حيث احتل ست طالبات المراكز الأولى في ستة مسارات تعليمية، فيما حصل طالب واحد فقط على المركز الأول في مسار تعليمي واحد (مسار النخبة بثانوية التكنولوجيا التطبيقية).

وجاءت الطالبة هند محمد حسن عبدالله الجناحي في المركز الأول بمسار النخبة، في المدارس الحكومية، والطالبة رغد مؤيد أسعد دناوي بالمركز الأول في المسار المتقدم، وفاطمة صالح سالم الشعملي بالمركز الأول في المسار العام.

كما جاءت الطالبة ميرة علي الصويلح الزعابي في المركز الأول بالمسار المتقدم التقني في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وشيخة محمد سلطان أحمد في المركز الأول بالمسار العام في التعليم الخاص، ورهف مشتاق جبار الدليمي في المركز الأول بالمسار المتقدم.

فيما جاء الطالب عبدالرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي بالمركز الأول في مسار النخبة بثانوية التكنولوجيا التطبيقية.

وحققت أكثر من 51% من الطالبات المراكز الأولى بين أفضل 100 طالب على مستوى الدولة.

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