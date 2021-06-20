«الشارقة للتميز التربوي» تختار حمدان بن راشد شخصية الجائزة

المصدر: الشارقة ■ وام

كشفت جائزة الشارقة للتميز التربوي، التابعة لمجلس الشارقة للتعليم، عن اختيار المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شخصية الجائزة لفئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم، للدورة الـ27 من الجائزة، تقديراً لجهوده في دعم وتطوير عملية التعليم داخل الدولة وخارجها.

وحددت يوم الرابع من يوليو المقبل موعداً لحفل تكريم الفئات الفائزة بالجائزة.

جاء ذلك في أعقاب اختتام عملية تحكيم المترشحين لدورتها الحالية للعام الدراسي 2020/‏‏‏2021 من جانب لجان التحكيم، التي غطت 12 فئة، حيث تم إنجاز المقابلات افتراضياً مع المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة، لجائزة الشارقة للتميز التربوي، وعددهم 340 مترشحاً.

وتشمل فئات الجائزة فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم، وفئة الطالب المتميز، وفئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة، وفئة معلم التربية الخاصة المتميز، وفئة المعلم المتميز، وفئة الأسرة المتميزة، وفئة الحضانة المتميزة، وفئة مجلس أولياء الأمور المتميز، وفئة المدرسة المتميزة، وفئة القائد التربوي المتميز، وفئة المشروع المتميز، وفئة البحث التربوي التطبيقي المتميز، وفئة الوظائف الداعمة.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أن إدارة الجائزة بذلت جهوداً كبيرة في إنجاز عملية التحكيم وفقاً للجدول الزمني الذي اعتمد من المجلس، لاسيما في إطار النجاح الكبير للتواصل مع المجتمع والإقبال الذي شهدته الجائزة رغم جائحة «كورونا».

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