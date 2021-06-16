"التربية" توقف تصديق شهادات 4 جامعات خاصة

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أوقفت وزارة التربية والتعليم تصديق شهادات أربع جامعات خاصة في الدولة مؤقتاً، لحين التأكد من المستندات وقواعد بيانات الجامعات المعنية.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة، اليوم، إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، إذ وجهت الوزارة مديري المراكز كافة، بإيقاف تصديق الشهادات الصادرة عن أربع جامعات داخل الدولة.

وتضمن الجامعة المستهدفة بإيقاف تصديق شهادات خريجيها، وهي جامعة الحصن، وجامعة العلوم الحديثة، وكلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان، وجامعة الجزيرة.

وأفادت الوزارة على "تويتر" بأن قرار تعليق الشهادات يأتي تمهيداً للتأكد من المستندات كافة وقاعدة بيانات الجامعات التي وردت في التعميم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين في المراكز بتعليق إجراءات تصديق الشهادات حتى إشعار آخر.

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