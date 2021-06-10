10 جامعات إماراتية ضمن أفضل 750 جامعة على مستوى العالم

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

رفعت مؤسسات التعليم العالي حصتها في قائمة أفضل جامعات العالم، من ثماني جامعات في تصنيف «كيو إس»، إلى 10 جامعات في التصنيف الجديد، حيث نجحت الجامعة الكندية في دبي، وجامعة العين في أبوظبي، في دخول قائمة الجامعات الأفضل عالمياً.

كما نجحت الجامعات الإماراتية في التقدم بمراكزها، لتكون ضمن قائمة أفضل 750 جامعة على مستوى العالم، وفقاً لأحدث تصنيف لمؤسسة كوكاريللي سيموند للجامعات، و«كيو إس» لأفضل 1000 جامعة عالمية لعام 2022.

وحقق بعضها تقدماً ملحوظاً في المراكز، وصل إلى 50 مركزاً، مقارنة بالتصنيف السابق.

وتبوأت جامعة خليفة المركز الأول على مستوى الدولة، في قائمة الجامعات المصنفة عالمياً، حيث احتلت المركز 183 عالمياً، متقدمة بذلك 28 مركزاً، حيث كانت في المركز 211 عالمياً في تصنيف العام الماضي، فيما جاءت جامعة الإمارات في المرتبة 288 على مستوى العالم، والمركز الثاني على مستوى الدولة، والجامعة الأميركية بالشارقة في المركز 383 عالمياً، والجامعة الأميركية والجامعة الكندية بدبي وجامعة الشارقة وجامعة زايد، ضمن الجامعات الواقعة بين المركز 601 إلى 650. وجاءت جامعة أبوظبي وجامعة عجمان وجامعة العين ضمن الجامعات الواقعة بين 701 و750.

وتعتمد تصنيفات «كيو إس» لأفضل الجامعات حول العالم تقييم كل مؤسسة أكاديمية، وفقاً لستة معايير، تتضمن سمعتها بين الأكاديميين وأصحاب الأعمال، وتمثل معايير السمعة الأكاديمية 40% من مجموع نقاط التقييم، بينما يتم منح سمعة الجامعة من وجهة نظر أصحاب الأعمال 10%، و20% نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة، وبالنسبة إلى الاقتباسات العلمية لكل عضو هيئة أكاديمية، فيتم منحها 20%، وتحصل نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة الدوليين على مجموع 5% لكل منهما.

وأكد أكاديميون أن نتائج مؤسسات التعليم العالي الإماراتية في التصنيفات الدولية المختلفة، تعكس أن دولة الإمارات باتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين، لما تضمه من جامعات متقدمة مصنفة عالمياً، بالإضافة إلى فروع أفضل الجامعات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، إن تصنيف الجامعة كان ضمن نطاق الـ460-451، قبل خمسة أعوام فقط، والآن جامعة خليفة هي أول جامعة إماراتية تصل إلى أعلى 200 جامعة عالمية، لتصبح الجامعة الأسرع نمواً على مستوى جامعات العالم تحت الـ50 عاماً.

وأشار الحمادي إلى أن استمرار تميز «جامعة خليفة» في التصنيف العالمي للجامعات أحدث شهادة دولية، بأنها تتابع بثبات مسيرتها الناجحة منذ تأسيسها، لتصبح رائدة عالمياً بين أفضل الجامعات في القرن الـ21 في إنتاج بحوث عالمية المستوى لها صدى وتأثير محلي وعالمي، مؤكداً حصول جامعة خليفة على تقييم «مرتفع جداً» في فئة مخرجات البحوث، وفقاً لتصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات.

من جانبه، ذكر مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد، أن جامعة أبوظبي، استطاعت أن تحقق إنجازات مهمة كمؤسسة للتميز الأكاديمي، وفقاً لتصنيفات واعتمادات عالمية، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في الأنشطة البحثية والتدريسية، وتوطيد المزيد من الشراكات وعلاقات التعاون والمبادرات المحلية والعالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وعلوم البيئة والاستدامة والعلوم الصحية والتصميم والهندسة والابتكار غيرها.

وأشار إلى نجاح جامعة أبوظبي، في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث جامعات في الإمارات، من حيث الاعتمادات العالمية، كما استطاعت أن تتقدم في التصنيف النسبي للجامعات، لتكون من بين أفضل 54% من جامعات العالم، محققةً نمواً متواصلاً في التصنيف منذ عام 2018.

أفضل 10 جامعات عالمية

استحوذت الجامعات الأميركية على خمسة مراكز، ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، في تصنيف مؤسسة كوكاريللي سيموند، تلتها المملكة المتحدة بأربع مؤسسات تعليم عال، ومؤسسة واحدة من سويسرا، وجاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، في مقدمة الجامعات الأفضل، وجامعة أكسفورد في المركز الثاني، وجامعة ستانفورد في المركز الثالث، وجامعة كامبريدج في المركز الثالث مكرراً، وجامعة هارفرد في المركز الخامس، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) في المركز السادس، وكلية لندن الإمبراطورية (الكلية الإمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب) في المركز السابع، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا «ETH Zurich» في المركز الثامن، وكلية لندن الجامعية «UCL» في المركز التاسع، وجامعة شيكاغو في المركز الـ10.

• 1300 جامعة تم تصنيفها في قائمة «كيو إس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news