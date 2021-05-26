21 إجراءً لتنظيم حفلات تخرج طلبة "الثانوية" في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قررت ‏هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، السماح للمدارس الخاصة في الإمارة بتنظيم حفلات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر أو الصف الثالث عشر "الثانوية العامة"، للعام الدراسي الجاري.

واشترطت الهيئة ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع.



وشددت الهيئة عبر موقعها الالكتروني، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة التي اعتمدتها حكومة دبي بهذا الخصوص، حتى تتمكن المدارس من عقد حفل تخرجٍ مميز لطلبتها، يضمن سلامة الجميع، علماً أنه بالإمكان تنظيمه في حرم المدرسة أو في مكان آخر خارج المدرسة. وذلك بعدما كانت منعت كافة حفلات التخرج

‏وحدد دليل الاجراءات و الضوابط الخاصة بحفلات التخرج الصادر عن حكومة دبي، خمس ضوابط عامة تنظم ‏حفلات التخرج، ‏حيث يسمح بها لخريجي الثانوية العامة سواء في الحرم المدرسي او خارجة في حال وجود طاقة استيعابية ملائمة والالتزام بطاقة الاستيعابية للمكان( 4 متر مربع للشخص الواحد)، ‏ووضع إجراءات محددة للسماح بإقامة حفلات التخرج مثال ( ملء ‏الطلب عبر بوابة الهيئة للمدارس)، ‏بالإضافة إلى التنسيق التام بين الجهات المعنية وهي هيئة المعرفة و دائرة السياحة في دبي وبلدية دبي وذلك لاستكمال زيارات الالتزام والرقابة والتأكد من الالتزام التام بالإجراءات.



‏وتضمنت الإجراءات والضوابط الخاصة بحفلات التخرج، 10 ضوابط قبل حفل التخرج وهي يقع على عاتق المدرسة مسؤولية التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترافية المعتمدة سواء كانت داخل حرم المدرسة أم خارجة، ‏ما تسجيل أسماء الحضور الطلبة بالإضافة إلى اثنين من أفراد الأسرة و سيتم إعفاء الخريجين والضيوف والطاقم الأكاديمي من فحص PCR في حال استكمال جميع تطعيمات، و ‏في حال عدم استكمال التطعيم لأي سبب يجب ابراز فحص PCR ‏النتيجة سلبية لا يتجاوز 48 ساعة، ‏وفي حال عدم ابراز نتيجة فحص سلبية في يوم التخرج لن يتم إدخالهم إلى موقع الحدث، كما يجب أن يتم استلام جميع الأغراض المتعلقة بحفل التخرج قبل موعده، ‏ويجب أن يكون لدى المدرسة خطة واضحة لإدارة الحشود في مكان الحفل كما يجب وضع كافة خطة إدارة الحشود عند ‏المداخل والمخارج تجنبا للزحام، ‏وفي حال عدم وجود ‏طاقة استيعابية كافية للمكان ينصح به تطبيق النموذج الهجين وإتاحة الفرصة للضيوف لمتابعة الحفل عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المتاحة وينبغي على المدرسة قبل تنظيم حفل التخرج التأكد من توقيع الضيوف على تعهد يفيد بأنه لا يعانون من أعراض مرضية ويؤكد التزامهم بالإجراءات الاحترازية.



‏وحددت الإجراءات 11 بند أثناء حفل التخرج اذ‏يجب على الخريجين ارتداء زي التخرج بالكامل قبل الدخول إلى موقع الحفل وعدم توفير أي موقع او منطقة قبل دخول القاعة للتجهيز والإعدادات وذلك تجنبا لحصول أي تجمعات، ‏وإبراز شهادة التطعيم او نتيجة فحص سلبية مدتها لا تتجاوز 48 ساعة عند المدخل والتأكد من ارتداء الكمان مات والالتزام بالتباعد الجسدي والتقيد بطاقة الاستيعابية للمكان وينصح بتسليم أو وضع الشهادات على الكراسي والاكتفاء بالتصوير مع الكادر المدرسي على المسرح مع الالتزام بال تباعد الجسدي كما يجب أن يجلس الخريجون على الكراسي المخصصة لهم وعدم تبادلها ولا يسمح بال اختلاط والتجمع داخل وخارج القاعة كما لا يسمح به المصافحة أو أي شكل من أشكال التواصل الجسدي ولا يسمح للضيوف والأهالي بدخول المنطقة الخاصة بالخريجين أثناء الحفل كما أنه يمنع تقديم الطعام ويجب ألا تزيد ‏مدة الحفلة عن 90 دقيقة

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