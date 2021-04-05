تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية حتى 15 الجاري

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، بدء تسجيل الطلبة المستجدين من غير المواطنين (المقيمين)، للعام الدراسي المقبل، في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، ويستمر التسجيل حتى 15 من الشهر نفسه، لمدة 10 أيام، للصفوف من الثاني حتى الثاني عشر.

وحددت المؤسسة، في تعميم أصدرته أخيراً بهذا الشأن، ووزّعته على المدارس، أنه يقبل في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي الطالب الذي أكمل السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام نفسه. وتشترط المؤسسة لتسجيل الطلبة غير المواطنين، أن يكونوا من المتميزين، بحيث لا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% أو ما يعادلها في المستوى A وB في ثلاث مواد دراسية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات)، وألّا يزيد عدد المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة داخل المدرسة، ويتم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في المدارس الحكومية بواقع 6000 درهم عن السنة الدراسية، وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها، ويكون التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏www.moe.gov.ae .

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