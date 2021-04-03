طالبة مواطنة تبتكر روبوتاً لمساعدة المرضى

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكرت طالبة مواطنة روبوتاً للمساعدة في متابعة المرضى، خصوصاً كبار المواطنين الذين لا يستطيعون أن يتحركوا من أماكنهم إلا بمساعدة أشخاص آخرين، ويتولى الروبوت تسهيل حياتهم، وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع.

وقالت الطالبة علياء الصريعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن معظم المرضى من كبار المواطنين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات، خصوصاً في ظل ظروف جائحة «كورونا»، حيث يكونون أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، ولذلك فكرت في وسيلة تمكن الأطباء من متابعة حالة المريض «عن بُعد»، وفي الوقت نفسه تساعد المريض على تناول الأدوية في مواعيدها، إضافة إلى مساعدته في تنبيه الآخرين بأنه بحاجة إلى مساعدة.

وأوضحت أن «الروبوت» يرتبط بجهاز الحاسوب في مكتب الطبيب، عن طريق نظام خاص، ومن خلاله يعمل الروبوت على رصد حالة المريض ونقلها إلى الطبيب، خصوصاً في ما يتعلق بأمور عدة، منها قياس معدل الضغط والسكري ودرجة الحرارة، والتي ترصدها حساسات في «الروبوت» من خلال جهاز مثبت على يد المريض.

وأشارت إلى أن «الروبوت» يذكر المريض بمواعيد تناول الدواء، حيث يظهر للمريض اسم الدواء وصورة علبته على شاشة خاصة في المواعيد المحددة، وفي حال عانى المريض اضطراباً في معدل الضغط أو السكر، فإن «الروبوت» يرسل إشعارات تلقائياً إلى هواتف أقارب المريض، المسجلة في الذاكرة. وذكرت الصريعي أن «الروبوت» يتكون من حساسات، وهاتف، واردوينو، مع جهاز للطاقة، ويرتبط بالهواتف والأجهزة الأخرى لاسلكياً عن طريق نظام خاص، يتم تزويده بالمعلومات المطلوبة وجهات محددة.

«الروبوت» يرسل إشعارات تلقائياً إلى هواتف أقارب المريض في حالات الخطر.

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