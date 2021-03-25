حمدان بن راشد.. بصمات خالدة في قطاع التعليم

المصدر: أمين الجمال - دبي

شهد قطاع التعليم بصمات خالدة للمغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وأسهمت في تطور القطاع، ليس فقط داخل الدولة بل تخطت المحيطين العربي والدولي، فأطلق رحمه الله، جائزة في المجال التعليمي، أثارت التنافس البناء بين العاملين فيه، وأدت إلى الارتقاء بالأداء ودراسة ومناقشة التحديات التي تواجهه، وتقديم الحلول لها، خلال ما يقرب من ربع قرن من العمل الجاد في دعم هذا القطاع.

وشهد قطاع التعليم، مبادرة شخصية من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لإنشاء «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» عام 1998، بموجب مرسوم حكومي بهدف دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع برامج التميز والموهبة، ومع استمرارها واتساع نطاق خدماتها وشراكاتها الإقليمية والدولية خصوصاً مع المنظمات الأممية مثل اليونسكو والاسيسكو والاليكسو و«الفاب لاب» والمجلس العالمي للموهوبين والجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، تم إعادة هيكلتها لتصبح مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بموجب مرسوم حكومي صدر في سنة 2018.

وتهدف المؤسسة إلى الإسهام في تميز الأداء التعليمي، ورعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها، وإبراز وتعزيز مكانة المؤسسة محلياً ودولياً، وتطوير الأداء وتحقيق التميز المؤسسي وسعادة المتعاملين. وتقدم المؤسسة خدمات عدة، هي المنح المخصصة لماجستير التربية الابتكارية، حيث تقدم المؤسسة 10 منح دراسات عليا ( ماجستير تربية ابتكارية) بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات، والمستهدفون بها هم الفائزون أو المتميزون في فئة المعلم المتميز، والفائزون أو المتميزون في فئة المعلم فائق التميز، والفائزون في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والفائزون في فئة التربوي المتميز.

وتضم المؤسسة، مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، الذي يُعد حاضنة لرعاية الموهوبين والمبتكرين، حيث يهدف الى توفير بيئة ممتعة تساعدهم على إخراج مهاراتهم على يد نخبة من الخبراء والمختصين، ويعمل المركز على نشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار والتصنيع في المجتمع الإماراتي بشرائحه كافة.

3 جوائز تربوية

تقدّم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ثلاث مجموعات من الجوائز التربوية، هي أولاً الجوائز المحلية التي تضم سبع فئات، هي الطالب المتميز للصفوف (3 - 5)، والطالب المتميز (6- 12)، والطالب الجامعي المتميز، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والتربوي المتميز، والمشروع المتميز، والمؤسسات الداعمة للتعليم، وثانياً الجوائز الخليجية التي تضم ثلاث فئات هي الطالب المتميز والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة، وثالثاً الجوائز الدولية التي تضم ثلاث فئات، هي جائزة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الإسيسكو للتطوع في المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وجائزة حمدان - اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين.

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