4 ساعات الدوام الدراسي في رمضان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة، استمرار نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثالث، مع استمرار إتاحة خيار التعليم عن بُعد بشكل كامل للطلبة الراغبين في عدم الذهاب إلى المدرسة وتلقي دروسهم أون لاين، مشيرة إلى أن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ اعتباراً من 12 أبريل المقبل، وسيتم تطبيق مواعيد شهر رمضان منذ اليوم الأول من الدوام المحدد بأربع ساعات من العاشرة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة، رسائل إلى ذوي الطلبة أبلغتهم فيها أن عطلة الربيع ستبدأ من الأحد 28 مارس الجاري إلى الثامن من أبريل المقبل، بحيث يستأنف الطلبة دراستهم يوم الأحد 11 من أبريل، مشيرة إلى أن توقيت رمضان سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ بدء العودة للمدرسة.

وأشارت المدارس إلى قيام دائرة التعليم والمعرفة بإعلان تفاصيل البدء والانتهاء المطلوبين لليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ الدروس في الساعة العاشرة صباحاً، للدوام المدرسي وحصص التعليم عن بُعد، وستنتهي الدروس لجميع الطلبة بحلول الساعة الثانية ظهراً، لافتة إلى أن هذه المواعيد ستبدأ مباشرة بعد عطلة الربيع، اعتباراً من الأحد 11 من أبريل حتى عيد الفطر.

وأتاحت المدارس خيار انتقال الطلبة من التعليم الهجين إلى التعليم عن بُعد بشكل كامل خلال الفصل الدراسي الثالث، أو اختيار نظام التعليم عن بُعد بشكل كامل خلال شهر رمضان، داعية ذوي الطلبة الراغبين في تغيير نظام تعليم أطفالهم إلى إبلاغ معلم الصف أو إرسال رسالة على البريد الإلكتروني للمدرسة خلال إجازة الربيع، ليتسنى للمدرسة إرسال تفاصيل الجدول الزمني المعدل للطالب والتغييرات التي تم إجراؤها على منصة التعليم الإلكتروني.

وأكدت المدارس استمرار نظام التعليم المدمج بالشكل المطبق في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وسيبقى الأطفال الذين يتلقون تعليمهم وفقاً لنظام التعليم المدمج، في مجموعاتهم السابقة نفسها دون أي تغيير، لافتة إلى أن الطلبة الأشقاء في حال اختلاف موعد حضورهم وانصرافهم من المدرسة، يمكنهم جميعاً الحضور والانصراف في موعد الأقل سناً بينهم.

وشدّدت المدارس على ضرورة توفير الطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 12 عاماً وأكثر، نتيجة اختبار (PCR) سالبة قبل العودة للدوام داخل المدرسة، عند دخول المدرسة، وفي حال سفر الأسرة أو أحد أفرادها خارج الدولة خلال إجازة الربيع، يجب تباع بروتوكولات الصحة والسلامة، وإبلاغ المدرسة بتفاصيل الرحلة، واتباع جميع إجراءات الحجر الصحي عند العودة إلى الإمارات، حيث لن يتمكن الطالب في هذه الحالة من العودة إلى التعليم داخل الصفوف المدرسية إلا بعد فترة الحجر الصحي، وتقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية إلى المدرسة.

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