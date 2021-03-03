فتح باب التسجيل مجاناً في 17 مدرسة «منهاج أميركي» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل «2021-2022» في 17 مدرسة وروضة أطفال ممولة حكومياً تديرها شركات خاصة، لتدريس المنهاج الأميركي للطلبة بالمجان «مدارس الشراكات»، حيث تتحمل الدائرة الكلفة التشغيلية للمدارس وتوفيرها للمشغلين المعنيين لإدارة وتشغيل هذا النموذج التعليمي لتوفير خيارات تعليمية جديدة، عبر تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت الدائرة أن مدارس الشراكات التعليمية هي نتاج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُقدم نظاماً تعليمياً ثالثاً للطلبة، مشيرة إلى أن المشروع يخدم طلبة المدارس الحكومية في الإمارة في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، فيما سيتم متابعة افتتاح الصفوف المدرسية الأعلى وفق تقدم الطلبة التعليمي من صف لآخر.

وأكدت أن مدارس الشراكات التعليمية تهدف إلى إنشاء نموذج تعليمي مستدام وخلق بيئة تعليمية تنافسية يوفر فيها مُشغلو مدارس الشراكات التعليمية أفضل الخدمات التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية محفزة وممارسات مبتكرة.

وقصرت الدائرة التسجيل على أربع فئات من الطلبة تشمل مواطني الدولة، وأبناء المواطنات، وأصحاب المراسيم الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه للحصول على جنسية الدولة، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

واشترطت الدائرة استيفاء الطالب خمسة شروط للقبول في مدارس الشراكات، تشمل السكن في النطاق الجغرافي للمدرسة، وأن يكون الطالب قد أتم السن المقررة للقبول، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة، وتقديم مستندات التسجيل، بالإضافة إلى استيفاء أية اشتراطات أخرى صادرة من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

توزيع المدارس

تضم قائمة مدارس الشراكات 17 مدرسة وروضة أطفال: 13 مدرسة في مدينة أبوظبي وأربع مدارس في العين، وتقوم على إدارتها ثلاث شركات تعليمية تم اختيارها عقب طرح المناقصات والعطاءات واتباع إجراءات دقيقة أدت إلى هذه الاختيارات، استناداً إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ أفضل الممارسات.

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