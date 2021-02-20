250 ألف درهم غرامة مخالفة المدارس الخاصة المخالفة لإجراءات "كورونا" الاحترازية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن استمرار حملات التفتيش على جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية ورياض الأطفال في أبوظبي لضمان التزامها بسياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس وإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 مشيرة إلى أن فريق الامتثال يجرى جولات تفتيشية على 221 مدرسة و119 حضانة، فتحت أبوابها لترحب بعودة الطلبة لاستئناف التعليم الصفي.

وأوضحت الدائرة أن قوائم التفتيش المعتمدة لدى الفريق، تضم 62 معياراً تغطي مختلف جوانب الصحة والسلامة، والامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي، وتوفّر فريق استجابة لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وبرامج التنظيف والتعقيم المنتظمة في المدارس، وفحوصات الكشف عن فيروس "كورونا" الدورية للمعلمين والموظفين والطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، والالتزام بالأعداد المحددة للطلبة في الصف، وتوفّر معدات الحماية الشخصية، وجولات التفتيش اليومية لمسؤول الامتثال في المدرسة، وغيرها من المعايير.

وأشارت إلى اعتمدها منظومة إجراءات تصحيحية متدرجة بحق المدارس المخالفة، تبدأ من الغرامات بقيمة 10 ألاف درهم إماراتي وتصل إلى 250 ألف درهم إماراتي. وفي حال تكرر حالة عدم الامتثال، سيتم تحويل المدرسة لنموذج التعليم عن بعد بشكلٍ كامل، ويحق لأولياء الأمور في تلك الحالة نقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى واسترداد الرسوم المستحقة. وبحسب الإجراءات التصحيحية بحق الحضانات، يتم تحويل الحضانة إلى نموذج التعليم عن بعد لمدة أسبوع حتى تصحيح المخالفة، أو تطبيق الغرامات بحقها، بحسب المخالفة وشدتها.

وأكدت الدائرة استمرار تعليق الأنشطة اللاصفية في المدارس، مع السماح ببعض الأنشطة الرياضية البسيطة في الهواء الطلق مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذوي الطلبة يمكنهم دخول المبنى المدرسي إذا كانت لديهم نتيجة فحص سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 (صالحة لمدة 96 ساعة) أو في حال حصولهم على خاصية "الاستخدام الطارئ" على تطبيق الحصن.

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