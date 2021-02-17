جامعة الإمارات تطلق برنامج «خبرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق برنامج «خبرة»، البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتدريب الطلبة وإرشادهم في نواحي العمل المختلفة من قبل خريجي الجامعة ذوي الخبرة المتخصصين في مجالات أعمالهم القيادية والإدارية والفنية.

وسيقوم الخريجون من طلبة جامعة الإمارات والمتخصصين بمجالاتهم من خلال برنامج «خبرة» إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات، إضافة إلى إرشاد الطلبة في سبيل تطوير قدراتهم للانخراط في الحياة العملية، كما سيتبادل هؤلاء المتخصصون خبراتهم مع الهيئة التدريسية للاطلاع على أحدث التقنيات والاستراتيجيات في المهن المختلفة والحياة العملية، وسيتمكن منتسبو هذا البرنامج من تقديم مشوراتهم ودوراتهم للمجتمع المحلي ممثلين بذلك جامعة الإمارات.

وعبر النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات الدكتور أحمد مراد خلال مؤتمر صحافي: «برنامج خبرة هو برنامج فريد من نوعه في المنطقة، حيث إنه يجمع الخريجين الخبراء في مختلف تخصصاتهم مع الطلبة المستمرين بالدراسة، حيث نتطلع من خلاله إلى تحقيق استراتيجية جامعة الإمارات بأهمية مد جسور التواصل مع الخريجين والاستفادة من خبراتهم».

ويهدف برنامج «خبرة» إلى تنمية وتعزيز العلاقات بين المتخصصين من خريجي الجامعة والطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع، ودعم المتطوعين من الخريجين للطلاب عن طريق إلقاء المحاضرات كلٌّ في مجال خبرته، وتنوير وتحديث معلومات الطلاب وهيئة التدريس والمجتمع عن كل ما يستجد في مجالاتهم المختلفة، ومساعدة وتدريب الطلاب في مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وكذلك تقديم النصائح المهنية، كما سيقوم المتطوعون كلٌّ في مجاله بتقديم النصح للطلاب والهيئة التدريسية عن قضايا سوق العمل.

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