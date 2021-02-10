تحويل الدراسة «عن بُعْد» في عجمان بنسبة 100%

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون والتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة عجمان، تعليق الدراسة في المدارس ودور الحضانة الحكومية والخاصة، على نطاق الإمارة وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%.

جاء هذا القرار استجابة للمتطلبات الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، للمحافظة على أمنها وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من تفشى جائحة «كوفيد-19».

وتحرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقرها فرق إدارة الطوارئ والأزمات، التي تعتمد السياسات الوطنية والبروتوكولات التي تهدف إلى منع المخاطر والتعافي السريع منها إذا وقعت، ومن خلال متابعة آخر التطورات والمستجدات ونتائج المؤشرات الصحية في الإمارة، توجب تعليق الأنشطة التعليمية كافة في منشآت المدارس ودور الحضانة بإمارة عجمان لتطبيق التباعد الاجتماعي واستمرار نظام التعليم عن بعد.

وتؤكد الوزارة حرصها على ديمومة المنظومة التعليمية واستمرار عملياتها وأنشطها، ضمن بيئة سليمة وخالية من المخاطر، وأنها تعمل على مراقبة وتقييم المؤشرات والوضع الصحي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والفرق المختصة، لضمان توافر البيئة الصحية الملائمة للمجتمع المدرسي، وسيتم استئناف الدراسة في المنشآت التعليمية حال تحقيق المؤشرات الصحية المناسبة، وتعافي الوضع العام، وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة في الدولة، ونتائج التقييم الدوري المستمر.

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