إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعد غدٍ وفرصة ثالثة لأصحاب الأعذار المقبولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، الأربعاء المقبل، وذلك بعد مقارنة نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول التي أداها الطلبة أواخر شهر نوفمبر المادي، ونتائج الامتحانات التعويضية التي أدوها قبل أسبوع من الآن، ومن ثم تعتمد النتيجة الأفضل منهما في كل مادة للطالب.

فيما تعتزم الوزارة تحديد موعد ثالث للطلبة الذين لم يتسن لهم أداء الامتحانات التعويضية، في الفرصة الثانية، بسبب عذر مقبول، بالتنسيق مع إدارات مدارسهم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تمديد فترة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، العاملين في الميدان التربوي والجامعات وذويهم، في معهد تدريب المعلمين في عجمان (المبنى الرئيسي) في الفترة من 18-21 يناير الجاري، بعدما وجدت علية اقبالا كبيرا من قبل العاملين في الميدان التربوي، خلال يومي 13 و 14 الماضيين، وذلك حرصاً من الوزارة على صحة موظفيها والعاملين لديها، واستكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع،

وأفادت الوزارة على "تويتر" بأنها وفرت اللقاح في إمارة الفجيرة لمدة أسبوعين منذ الثلاثاء الماضي الموافق ‏12 يناير و يستمر حتى‏26 يناير، و يبدأ من الساعة 9:00 صباحا‏ حتى الثالثة عصرا، ‏وذلك في إمارة الفجيرة بمدرسة ‏حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، و مدرسة ‏محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي.

وكان قطاع العمليات المدرسيه في وزارة التربية والتعليم أعلنا في وقت ‏عن توفير ‏اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة‏ وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة، ‏على أن يقوم فريق اللقاح ‏بالمرور على جميع المدارس والجامعات والمعاهد في الإمارة لإعطاء اللقاح ‏للهيئة ‏التدريس سيئة والإدارية و العاملين في المدارس وطلبة الجامعات.

كما خصصت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مركزين جديدين في إمارة رأس الخيمة لتقديم التطعيمات المعتمدة لموظفيها والعاملين لديها، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على صحة موظفيها، واستكمالاً للجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وأحد المركزين في مركز رأس الخيمة للمعارض، والثاني في الصالة الرياضية بمنطقة الظيت الجنوبي.

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