إلزام العاملين بالمدارس الخاصة في الشارقة بفحص كورونا كل 14 يوم باستثناء الحاصلين على لقاح كوفيد-19

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها تقوم بمتابعة وتقييم المستجدات الخاصة بفيروس كورونا على صعيد الإمارة والدولة، مشيرة إلى أنها أصدرت تعميما بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن 6 اشتراطات جديدة.

وبينت في تعميمها الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه أنه بناء على المستجدات المتعلقة بكوفيد - 19، وحرصاً على سلامة الجميع من العاملين والطلبة في المؤسسات التعليمية بالشارقة، فإنه يتعين على جميع العاملين في المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 14 يوم، باستثناء العاملين الحاصين على لقاح كوفيد 19، والأفراد الحاصلين على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة تشير إلى عدم إماكنية تلقيهم اللقاح وفقاً لحالتهم الصحية، على أن تتكفل إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة بإجراء فحص لهم لكورونا كل 14 يوم.

ونص التعميم على أنه في حال حاجة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة الحضور لمقر الهيئة فإنه يتعين عليهم إبراز نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد عن 3 أيام، قبل دخول الهيئة ويستثنى من ذلك العاملين الحاصلين على جرعتي اللقاح ضد كوفيد 19.

وبين التعميم أن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة تلتزم بتغذية منصة "تمام" التعليمية بأعداد المعلمين والعاملين بها الحاصلين على اللقاح الخاص بكوفيد 19، ونتائج الفاحصين وجميع ما تطلبه الهيئة.

وأشارت بتعميمها أيضا أنه تم تخصيص مسار خاص بمركز إكسبو الشارقة المخصص لتقديم اللقاح ضد كوفيد 19، للعاملين في لمؤسسات التعليمية الخاصة للراغبين بالحصول على اللقاح لتسهيل عمليه أخذهم للقاح.

وأكدت في تعميمها أن فرق الرقابة ستقوم بطلب نتيجة الفحص السلبية لمسحة الأنف للعاملين المتواجدين في المؤسسات التعليمية أو إبراز شهادة التطعيم بلقاح كوفيد 19 (الجرعتين).

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