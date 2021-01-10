تخصيص 3 مراكز لتلقي الطلبة وأسرهم والعاملين في المدارس والجامعات التطعيم ضد "كورونا"

المصدر: أمين الجمال - دبي

خصصت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ثلاثة مراكز لتلقي الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والعاملين بها وأسرهم، التطعيم ضد فيروس "كورونا"، منها مركزان في الفجيرة، والثالث في معهد تدريب المعلمين في عجمان.

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وأفادت الوزارة أمس، عبر "تويتر" بأن ‏اللقاح سكون متوفراً لمدة أسبوعين اعتباراً من غدٍ حتى‏26 يناير الجاري من 9:00 صباحا‏ حتى الثالثة عصرا، ‏وذلك في إمارة الفجيرة بمدرسة ‏حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، و مدرسة ‏محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، اما في مركز تدريب المعلمين بعجمان سيتوفر اللقاح بتاريخ 13-14 فبراير المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء.

وأعلن في وقت سابق، قطاع العمليات المدرسية في الوزارة، عن توفير ‏اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة‏ وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة، ‏على أن يقوم فريق اللقاح‏ بالمرور على جميع المدارس والجامعات‏ والمعاهد في الإمارة لإعطاء اللقاح ‏للهيئة ‏التدريس سيئة والإدارية و العاملين في المدارس وطلبة الجامعات.

‏وأوضحت الوزارة انه سيتم توفير اللقاح خارج المدارس ‏لجميع المنتسبين لقطاع التعليم ‏وعوائلهم وذلك منذ السبت الماضي.

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