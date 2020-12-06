سؤال برلماني يستعرض فرص الطلبة الراسبين في "إمسات" و"آيليتس"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس" كورونا"، حيث يناقش موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعي الثقافة والتربية والتعليم.

وبحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه سؤالين إلى وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، الأول من العضو ناصر محمد اليماحي حول "الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة"، والثاني من العضو أحمد عبدالله الشحي حول "إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية"، فيما سيتم توجيه سؤالين إلى وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، الأول من العضوة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي حول "الإجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم، والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي"، والثاني من العضوة صابرين حسن اليماحي حول "الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة للطلاب الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات (امسات ، آيلتس)".

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على رسالتين بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين حول "تنظيم العمل التطوعي"، و"سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي".

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