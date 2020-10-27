وزارة التربية تقرر عقد امتحانات الفصل الأول في مقار المدارس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس (الحكومية/الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) إبتداءً من 15/11/2020.

وقالت الوزارة، في تغريدة على منصة "تويتر"، إنها ستعمل على عقد الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

(1) جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) pic.twitter.com/2Zbh7ySIVM — وزارة التربية (@MOEducationUAE) October 27, 2020

(2)جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) pic.twitter.com/4mrGLfjphk — وزارة التربية (@MOEducationUAE) October 27, 2020

(3) جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) pic.twitter.com/8Nhrge3tet — وزارة التربية (@MOEducationUAE) October 27, 2020

(4)جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) pic.twitter.com/vlcmw6AHEQ — وزارة التربية (@MOEducationUAE) October 27, 2020

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