وزارة التربية تقرر عقد امتحانات الفصل الأول في مقار المدارس

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس (الحكومية/الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) إبتداءً من 15/11/2020.

وقالت الوزارة، في تغريدة على منصة "تويتر"، إنها ستعمل على عقد الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

 

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