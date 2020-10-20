«التقنية» تقدم مساقات تعليمية عبر منصة افتراضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت كليات التقنية العليا أول منصة تدريبية بتقنية الواقع الافتراضي، تقدم من خلالها وحدات مساقية تعليمية وتدريبية تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، وتستهدف المنصة توفير تجربة تدريبية وفق أحدث التقنيات المتقدمة لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وأفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بأنه من الضروري العمل على استثمار التقنيات الحديثة لتمكين الكوادر البشرية والمؤسسة ككل من التعامل الناجح مع تلك التحديات، وتطبيق خطط تطويرية وفق المحفزات الأساسية لمنظومة التميز الحكومي.

وأوضح أن منصة التدريب تمثل نموذجاً للمبادرات التعليمية والتدريبية التي تعزز بيئة الأمن والسلامة المهنية في الكليات، وتمكن المتدرب من استيعاب المعلومات وتطبيق المهارات بإتقان، لافتاً إلى أن المنصة تعزز من جهود الكليات الاستراتيجية على مستوى إدارة المخاطر والأزمات وتعزيز جاهزية العاملين في الكليات والطلبة للتعامل مع أية حالات أو حوادث طارئة. وأكد نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للشؤون الإدارية، المهندس عبدالله المهيري، أن الوحدة المساقية التعليمية التدريبية بتقنية الواقع الافتراضي تهدف لتطوير التجربة المعرفية والتطبيقية في مجال البيئة والصحة والسلامة للموظفين والطلبة، من خلال مجموعة من المحصلات التعليمية التي تشمل إدارة الطوارئ وإدراة المخاطر وسوء الأحوال الجوية والاستدامة.

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