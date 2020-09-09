«الشارقة للتعليم» تجري فحوص «كورونا» لـ 6637 طالباً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أنها بدأت بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية في إجراء فحوص كورونا لطلبة المدارس الخاصة في الإمارة ممن يبلغون 12 عاماً فما فوق، كما حددت خمسة إجراءات لتعقيم المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، حسب ما ورد في الدليل الإرشادي الذي عممته الهيئة على المدارس تمهيداً لإعادة فتحها واستقبال الطلبة للعام الأكاديمي الجاري، لافتة إلى إجراء فحوص «كورونا» لـ6637 طالباً وطالبة من 36 مدرسة، لضمان سلامة الكادر التعليمي والطلبة من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن الخضوع لفحص «كوفيد-19» إلزامي على الطلبة (من عمر 12 سنة فما فوق) قبل عودتهم للمدارس في الشارقة، ويمكن إجراء الفحص في الأماكن المحددة التي تم اعتمادها من قبل الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارة.

وأشارت إلى أن فحوص طلبة المدارس تأتي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى جعل الميدان التربوي بيئة صحية وآمنة، خصوصاً أن العام الدراسي الجاري جاء في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار «كوفيد-19»، لذلك تم التنسيق مع المؤسسات التعليمية الخاصة بالشارقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجعل البيئة المدرسية آمنة وسالمة لضمان عودة آمنة للطلبة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم عمل الفحوص من خلال مراكز محددة بالإمارة وفق التوزيع الجغرافي للمدارس وعدد الطلبة المستهدفين بالفحص في كل مدرسة، إضافة إلى تحديد منسقين لكل مدرسة لتنظيم إجراءات الفحوص، إذ توزعت الفحوص خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة حتى يتم التأكد من سلامة جميع الطلبة المستهدفين، وذلك لضمان سلاسة عملية الفحص ومنعاً لحدوث تجمعات لأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وأوضحت أن فرق العمل الطبية التي تشرف على أخذ العينات من الطلبة تتولى مهامها المطلوبة وفق الخطة المرسومة من دون أية مشكلات أو معوقات، وذلك بفضل تعاون الجميع سواء من منسقي المراكز أو المدارس والمتابعة الميدانية من قبل الفرق المتخصصة بالهيئة.

وأكدت أنه يجب على المدارس الخاصة في الشارقة مراعاة أعلى معايير التعقيم والنظافة قبل وبعد فتح أبوابها رسمياً لاستقبال الطلبة، ومتابعتها بانتظام لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للطلبة والكادر التعليمي والموظفين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وتابعت أن هناك خمسة إجراءات متبعة لتعقيم المدارس بالشارقة للحد من انتشار فيروس كورونا، هي: تعقيم شامل لجميع مرافق المدرسة قبل افتتاحها رسمياً لاستقبال الطلبة، وتعقيم جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقبض الباب ومفاتيح الكهرباء والمغاسل والحمامات، وإلزام عمال أو عاملات النظافة داخل المدرسة بلباس معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل، ومراعاة المعايير المعتمدة في إدارة النفايات خصوصاً الملوثة منها، وتهوية مرافق المدرسة بشكل طبيعي مثل فتح النوافذ ومكيفات الهواء.

نماذج التعليم الهجين

أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بأن إجراء فحوص كورونا لطلبة المدارس يساعد مديري المدارس على وضع خطط ونماذج للتعليم الهجين والتعليم المباشر التي تعتمد على كم وعدد الطلبة الذين تم إجراء الفحوص لهم وكانت نتائجهم سلبية، والتي تفرض على المدارس الالتزام بالتباعد الجسدي وتوزيع الطلبة إلى مجموعات رئيسة وفرعية حسب طبيعة مبنى المنشأة التعليمية وطاقتها الاستيعابية على ألا تتجاوز 50% لضمان عدم الاختلاط وتناوب الطلبة بين الحضور للمدرسة والتعليم عن بعد أو التعليم المباشر بالحرم المدرسي.

وأكدت على ضرورة مراعاة عدم تجاوز العدد المسموح به في القاعات المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمنها الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة.

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