شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإشارة «قف»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب في حالة فتح إشارة «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأكدت أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة الطلاب خلال عودتهم للمدارس، موضحة أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة «قف» الجانبية بالحافلات، وفي الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وفي الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار. وأوضحت أن الدوريات الشرطية والمدنية ستكثف الرقابة على الطرق لمخالفة السائقين غير الملتزمين بإجراءات النقل الآمن للطلاب أو التي تقوم بمضايقة الحافلات وعدم إعطائها المجال لتوفير صعودهم ونزولهم بأمان في حالة فتح إشارة «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية.

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