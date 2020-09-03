«التربية» تعتمد آلية لاستثناء الدارسين بالجامعات الخارجية من الحضور

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية لحصول الطلبة الدارسين في الجامعات الخارجية، على استثناء من الانتظام الدراسي بالجامعات للعام الدراسي الجاري، حرصاً منها على سير عملية التعليم والتعلم للطلبة الدارسين في الجامعات خارج الدولة، ورغبة منها في خلق قنوات تواصل فعالة مع هذه الفئة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت الوزارة أن تقديم طلب الاستثناء خلال فترة انتشار الفيروس يشترط توفير كشف الدرجات للسنوات التي درسها الطالب في بلد الدراسة، وتوفير مدة الانتظام لكل عام دراسي، وإرفاق كشف الدخول والخروج من الهيئة الاتحادية للإقامة والجنسية، وذلك عبر البريد الإلكتروني ifada@moe.gov.ae.

وشددت أن الاستثناء من مدة الانتظام بالدراسة في ظل الجائحة يكون عند انتهاء الطلبة الدارسين في جامعات خارج الدولة من السنه الأكاديمية وليس الفصل الأكاديمي، وعلى الطالب إرفاق مستندات عدة، منها رسالة توضح أسباب طلب الاستثناء، ورسالة أخرى من الجامعة موضح فيها آلية الدراسة المعتمدة لديها خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى إرفاق الموافقة التي حصل عليها الطالب للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي (الإفادة)، الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة في دليل «الإجراءات والشروط لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة «كورونا»، الذي اعتمدته أخيراً، المحددات العامة لأنشطة مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، في حالات الخطورة المختلفة، للمحافظة على الطلبة والهيئات التدريسية والعاملين في مؤسسات التعليم العالي من الإصابة بـ«كوفيد-19».

• تقديم طلب الاستثناء يشترط توفير كشف الدرجات، للسنوات التي درسها الطالب في بلد الدراسة.

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