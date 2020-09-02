فحص 35 ألف معلم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، من إجراء فحوص «كوفيد-19» لنحو 35 ألف موظف وموظفة من العاملين في الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في المدارس الخاصة في إمارة دبي. وأوضحت الهيئة أن تلك الفحوص التي تم إجراؤها بالمجان، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها للمحافظة على سلامة المجتمع وحياة أفراده، وفي ظل اهتمام الهيئة البالغ بالطلبة وجميع العاملين في قطاع التعليم، والحرص البالغ من قبل حكومة دبي على استهلال العام الدراسي الجديد في أجواء صحية آمنة.

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