منصور بن محمد: حريصون على توفير الضمانات لسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن حكومة دبي حريصة على توفير كافة الضمانات التي من شأنها تأكيد الحماية الكاملة وصون صحة وسلامة الطلاب والطالبات مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبدء عام دراسي آمن يساعد الطلاب على استئناف دراستهم بصورة طبيعية، دون أي تفريط في التطبيق الدقيق والصارم لكل الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة لحماية الطلاب والمعلمين وكذلك الكوادر الإدارية في المدارس والجامعات في مختلف الأوقات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، اليوم، إلى أحد المراكز التي تم تخصيصها لإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة بدبي للتأكد من خلوهم من مرض كوفيد-19، وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على الاستعدادات الجارية حاليا لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في دبي اعتبارا من الأسبوع المقبل، والاطلاع على الترتيبات المتخذة من أجل ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للطلبة والطالبات وكذلك للكادر التعليمي والإداري.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة التي رافقه فيها، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي وسعادة عبدالله محمد الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية، والدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، على الترتيبات المتخذة في هذا الخصوص وما تم توفيره من تجهيزات لضمان سير عملية الفحص بأسلوب آمن وسلس، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الخاضعين للفحص.

وأكد سمو رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على أهمية تعزيز الثقة في الإجراءات المتخذة وضرورة تعاون كافة الأجهزة المعنية في دبي من أجل ضمان الإعداد بصورة محكمة لبدء عام دراسي آمن للجميع من خلال التطبيق الدقيق لكافة السياسات والتدابير الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في هذا الخصوص، كما شدد سموه على ضرورة مواصلة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التعاون عن قرب مع كافة المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية التابعة لها من أجل ضمان بيئة آمنة للطلبة والمعلمين وكذلك الكوادر الإدارية، منوها سموه بضرورة العمل كذلك مع أولياء الأمور لرفع مستوى الوعي بضرورة تثقيف أبنائهم وتحفيزهم على اتباع الإجراءات الوقائية ضمانا لسلامتهم وسلامة جميع من حولهم.

وتابع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة شرحاً من الكوادر الطبية القائمة على الخطوات التي تتضمنها عمليات الفحص للعاملين في المدارس الخاصة بدبي، حيث تم تخصيص عدد سبعة مواقع في مجموعة من المدارس الموزعة على مناطق مختلفة من دبي هي: أب تاون مردف، جميرا كوليدج، جيمس ناشونال، جيمس ولنجتون، دبي كولدج، مدرسة بيلفا الهندية، مدرسة وينتشستر جبل علي.

كما اطلع سموه على التدابير التي سيتم تطبيقها في المدارس من أجل ضمان الرقابة اللصيقة للحالة الصحية للطلاب وكذلك المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة، وما تم الاتفاق عليه مع إدارات تلك المدارس من خطوات تكفل سلامة الجميع في كافة الأوقات، وإخضاع كافة المرافق المدرسية لكل ما من شأنه ضمان أعلى مستويات الحماية في كافة الأوقات.

كما زار سموه عددا من الفصول الدراسية للوقوف على التدابير المتخذة داخل غرف التدريس من أجل ضمان حماية الطلبة وكذلك المعلم، بما في ذلك من إجراءات التباعد المكاني من حيث ترتيب المقاعد بصورة تكفل إيجاد المساحة الآمنة في كل الأوقات للطلاب خلال اليوم الدراسي،

خطط جاهزية المدارس الخاصة

إلى ذلك، اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية خطط الجاهزية للمدارس الخاصة في دبي، والتي طورتها كل مدرسة على حدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتشاور المسبق مع أولياء الأمور، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وتضمنت خطط الجاهزية إتاحة الخيارات المناسبة والفعالة التي تناسب إمكانيات واحتياجات كل مدرسة على حدة، بما يضمن صحة وسلامة طلبتها وكوادرها التعليمية والإدارية، حيث قام فريق مختص في الهيئة بمراجعتها واعتمادها.

وأتاحت الهيئة لأولياء الأمور إمكانية توثيق اختياراتهم عبر خدمة برنامج عقد المدرسة وولي الأمر - والذي يعد الآلية القانونية المتبعة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتحديد مسؤوليات وحقوق كلا الطرفين- إذ يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على بنود العقد واختيار الشكل الأنسب لعودة أبنائهم مجدداً إلى المبنى المدرسي، ومن ثم القيام بالتوقيع على العقد بعد قراءته وفهمه بعناية قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

من ناحية أخرى، ستقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بتوفير منصات ثابتة في عدد من مراكز التسوق بالإمارة من بينها مول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ودبي فيستفال سنتر، بواقع أسبوعاً واحداً في كل مركز تسوق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 من أغسطس ولمدة 3 أسابيع، حيث ستوفر هذه المنصات للجمهور من أولياء الأمور إمكانية مناقشة ممثلي الهيئة حول أفضل الوسائل لضمان عودة آمنة إلى المدارس، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية تستهدف تعريف الجمهور بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الطلبة.

وسيتم تخصيص شاشات عرض تقدم بث مباشر للجلسات الافتراضية حول العودة إلى المدارس بمشاركة متحدثين من المدارس والمجتمع، بالإضافة إلى نشر محتوى مرئي توعوي يستند إلى الإجراءات الاحترازية المعتمدة والتي تستهدف ضمان صحة وسلامة الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news