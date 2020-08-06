10 شروط تسمح للطلبة بالدوام في الصفوف المدرسية العام المقبل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أرسلت مدارس خاصة في أبوظبي، إلى ذوي الطلبة نماذج النظام التعليمي المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل، وحددت خلاله 10 شروط ينبغي الالتزام بها للسماح للطالب بدخول المدرسة والانتظام في الصفوف الدراسية، وضمان تسجيله في مجموعات الصف الدراسي، مشيرة إلى أن عدم الموافقة على أي من هذه الشروط بمثابة موافقة ضمنية على تسجيل الطالب في نموذج التعليم عن بُعد.

وتفصيلاً، حددت المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي 10 شروط للسماح بتسجيل الطلبة في نموذج التعليم داخل المدرسة، وإلّا سيتم تسجيلهم في نموذج التعليم عن بُعد، ولن يتم السماح لهم بدخول المدرسة، شملت الخضوع لاختبار «كوفيد-19» قبل السماح لهم بالعودة إلى المدرسة، وإعلان تاريخ السفر الأخير، وفحص درجة الحرارة عند الدخول، وارتداء الأقنعة في جميع الأوقات داخل المدرسة «للأطفال من سن 6 سنوات فما فوق»، بالإضافة إلى بقاء الطالب على مسافة 1.5 متر من أقرب زميل له.

وتضمنت الشروط من السادس وحتى العاشر، إحضار الطعام والمياه من المنزل، «يمنع مشاركة الطعام، ولا يسمح للمدارس بتوفير مياه الشرب في الممرات»، إحضار أجهزة اللاب توب أو الأجهزة الذكية الخاصة بهم لمنع المشاركة في أجهزة المدرسة، الموافقة على منع التجمعات وأوقات اللعب، والامتثال لجميع بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة لتسلّم أبنائهم، والانتظار خارجها في المناطق المحددة.

وأكدت المدارس أن عدم التزام الطالب أو ولي أمره بالشروط يعني أنه سيتم تسجيل الطالب في نظام التعليم عن بُعد، ودعت ذوي الطلبة إلى الحديث مع أبنائهم بشأن «كوفيد-19»، ومحاورتهم حيال مخاوفهم وما يثير قلقهم بشأن العودة إلى الدراسة، وشرح تدابير السلامة والاحتياطات التي ستتبعها المدارس للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتوضيح التغيرات التي سيشهدونها في الدراسة، كالحاجة إلى ارتداء الكمامات وعدم التقارب مع أصدقائهم ومعلميهم، وأهمية الدور الذي سيلعبونه من خلال التزامهم بالإجراءات للمحافظة على أنفسهم ومجتمعهم، وذلك عن طريق ارتداء الكمامة والالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين.

وأكدت المدارس أنها ستقوم بتنظيف وتطهير شامل لمرافقها ولمرة واحدة يومياً، وستوفر أماكن لغسل أو تعقيم اليدين في مواقع مختلفة من المباني المدرسية وعلى متن الحافلات المدرسية، كما ستحتوي جميع الفصول الدراسية على مناديل للتعقيم ومعقم لليدين وسلة مهملات مغلقة لضمان المحافظة على النظافة، بالإضافة إلى تنظيف وتطهير الأسطح كثيرة الاستخدام كمفاتيح الإضاءة، ومقابض الأبواب والسلالم، وتنظيف وتعقيم دورات المياه كل ساعة، بالإضافة إلى توفير ممرض في المدرسة.

وشددت المدارس على أهمية عودة الطلبة وذويهم الموجودين خارج الدولة قبل 14 يوماً من تاريخ بدء العام الدراسي الجديد، وذلك للامتثال للمتطلبات الصحية، وكذلك المتعلقة بالعودة إلى الدولة، والتي حددتها الجهات الحكومية المختصة.

نماذج الحضور المدرسي

حددت دائرة التعليم والمعرفة للمدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، خمسة نماذج تعليمية للتدريس داخل الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى توفير نموذج سادس خاص بالتعليم عن بعد كخيار لذوي الطلبة المتخوفين من احضار أطفالهم للمدرسة، مشيرة إلى إمكانية قيام المدارس الخاصة بتطبيق أحد النماذج التعليمية الخمسة أو أكثر من نموذج عند فتح المدارس، بناء على استبيان أولياء الأمور والسعة الاستيعابية لكل مدرسة، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق المدرسة أكثر من نموذج وفق الصف الدراسي.

وبينت الدائرة أن النماذج الخمسة المتاح للمدارس الاختيار بينها تشمل الانتظام بنظام الدوام الكامل وحضور الأطفال يومياً إلى المدرسة، والانتظام بنظام الدوام الجزئي، حيث يحضر الأطفال يومياً إلى المدرسة، ولكن بنصف دوام دراسي، والتناوب بالأيام يتيح تلقي الأطفال التعليم مباشرة وجها أيام متناوبة (يومان في الأسبوع)، والتناوب بالأسابيع يتيح تلقي الأطفال التعليم في المدرسة، والتعليم عن بعد لمدة أسبوعين في كل شهر، بالإضافة إلى أسلوب التعليم الهجين، والخاص بتلقي الأطفال التعليم في المدرسة يومين في أسبوع، وثلاثة أيام في الأسبوع التالي، والتعليم عن بعد في الأيام التي يكون فيها في المنزل.

- عدم تطبيق الطلبة لأي شرط، يؤدي إلى تسجيلهم في نموذج التعليم عن بُعد.

- مدارس شددت على أهمية عودة الطلبة من الخارج قبل 14 يوماً من تاريخ بدء العام الدراسي الجديد.

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