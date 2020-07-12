بعد تصدر هاشتاق "طلبه التعليم المستمر مظلومين" ترند الإمارات .. التربية تمنح الطلبة فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم

المصدر: متابعة: عمرو بيومي، وأمين الجمال

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن منح طلبة الصف الثاني عشر "التعليم المستمر المتكامل (المسار الأكاديمي/ مسار الدراسة المنزلية) فرصة ثانية لتحسين معدل نهاية العام، وذلك بعد أن شكا غالبية الطلبة من الرسوب أو تدني المعدل نهاية العام الدراسي.

وتفصيلاً نشرت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي بـ "تويتر" أنها حرصاً منها على دعم مسيرة التعليم للدارسين في التعليم المستمر والمتكامل، قررت منح فرصة لطلبة التعليم المستمر المتكامل "المسار الأكاديمي، ومسار الدراسة المنزلية، الراغبين في تحسين معدل نهاية العام الدراسي 2019 – 2020، وذلك من خلال التقدم لامتحان يعقد في مراكز متخصصة للاختبارات، سيتم الإعلان عن آلية التسجيل وموعد تطبيقه لاحقا.

وكان طلبة التعليم المستمر، قد دشنوا هاشتاق على مدار اليومين الماضيين تحت عنوان "#طلبه_التعليم_المستمر_مظلومين" تصدر ترند الإمارات بأكثر من 6 آلاف تغريدة، أكدوا فيها تعرضهم للظلم في احتساب معدلاتهم، وطالبوا الوزارة بإعادة النظر في النتائج حفاظاً على مستقبلهم وحتى لا يضيع مجهودهم طوال السنوات الماضية.

وركز الطلبة خلال مشاركتهم في الهاشتاق، على وجود رسوب جماعي أو تشابه كبير في الدرجات حيث تراوحت معدلات غالبية الطلبة الناجحين في نسبة ال 60%، رغم أنهم أدوا الاختبارات بشكل جيد، لافتين إلى أن الوزارة حرمتهم من فرحة نجاحهم وتخرجهم.

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