في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم رخصة المعلم، ولغير الحاصلين على رخص مهنية دولية، بـ300 درهم، شاملة تقديم الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية، حيث حددت القائمة التنظيمية لرسوم رخصة المعلم مبلغ 250 درهماً، للتقدم لجميع الاختبارات في المرة الأولى، و100 درهم إضافية في حال إعادة الاختبارات أو أداء التقييم بشكل منفرد، فيما يتعين دفع مبلغ 50 درهماً، للحصول على الرخصة. أما رسوم تقييم ملف الإنجاز المهني بعد الحصول على رخصة المعلم، فهي 100 درهم، وذلك في عملية التجديد.

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