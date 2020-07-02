الثلاثاء المقبل إعلان نتائج الطلبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الجاري، يوم الثلاثاء المقبل (السابع من الشهر الجاري)، بعد انتهاء الامتحانات التعويضية لطلبة الصف الثاني عشر، وتصحيح ورصد الدرجات.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستزود الطلبة بنتائجهم عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب "المنهل".

ويختتم طلبة الصف الثاني عشر من أداء الامتحانات التعويضية غداً (السبت) بمادة الرياضيات للمسارات كافة، إضافة إلى التربية الإسلامية للمسارين العام والمتقدم.

ومن جهة أخرى، تتيح الوزارة يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، جلسات لإعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لطلبة الصف الثاني عشر، في مادتين من المواد الأربعة الأساسية التي يؤدي فيها الطلبة هذا الاختبار (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء)، حرصاً على مصلحة الطلبة، لهم حرية اختيار مادتين فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلبة بالمعايير والإجراءات الاحترازية لتأدية الاختبار، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على مسافة التباعد بين الطلبة، ومغادرة مركز الاختبار فور الانتهاء من أدائه.

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