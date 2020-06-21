طلبة الـ 12 يبدؤون اليوم امتحانات نهاية العام «عن بُعد»

المصدر: أمين الجمال - دبي

يبدأ اليوم 34 ألفاً و878 طالباً وطالبة من الصف الـ12 على مستوى الدولة، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري، عن بُعد. وتشمل الاختبارات طلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التعليم المستمر الأكاديمي، والدراسة المنزلية.

وتشدّد الوزارة على إجراءات عدة خلال أداء الامتحانات، هي أن الزمن الكلي لامتحان كل مادة هو 60 دقيقة، وأن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد له، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة.

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