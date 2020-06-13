"التربية" تعتزم إعادة فتح التسجيل في مرحلة "ما قبل الروضة" قريباً

المصدر: أمين الجمال - دبي

تعتزم وزارة التربية والتعليم إعادة فتح باب التسجيل في مرحلة "ما قبل رياض الأطفال"، قريباً، لتلقي الطلبات من ذوي الطلبة الراغبين في التحاق أبنائهم للدراسة عن بعد بهذه المرحلة، وتستهدف الأطفال من سن ثلاث سنوات، بهدف تهيئتهم لدخول الروضة، من خلال إكسابهم معارف ومهارات متنوعة.

وفي ردها على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، أوضحت الوزارة أن إعادة فتح باب التسجيل تستهدف زيادة عدد الأطفال الدارسين في "مرحلة ما قبل رياض الأطفال"، والذي بلغ نحو 13 ألف طالب وطالبة، منوهةً بأن الاهتمام بهذه المرحلة التعليمية يأتي من منطلق أنها تعد أهم المراحل في تنشئة الإنسان، إذ يكون عقل الطفل فيها مهيأ لغرس التفكير والإبداع فيه، ولذلك يعتمد المنهج من خلال علم النفس على التنمية المستدامة للتركيبة الإنسانية للطفل، بحيث يتحول من متلقٍ إلى شخص فاعل ومتفاعل مع المادة العلمية التي تقدم له.

ولفتت إلى تدريب أكثر من 150 معلماً ومعلمة، خلال الفترة الماضية، لتدريس الأطفال في مرحلة "ما قبل رياض الأطفال"، إضافة إلى تدريب عدد كبير من أولياء أمور الطلبة وتزويدهم بمصادر تعليمية متنوعة تثري المنهاج وتضمن تحقيق نواتج التعلم (فيديو ومواد سمعية وأوراق عمل)، وتجهيز نواة تدريبية من المعلمين لتدريب ذوي الطلبة على المنهج، وتفعيل الحسابات الإلكترونية لأولياء أمور الطلبة للقدرة على الدخول للموقع والمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وكانت الوزارة أفادت بأنها أنجزت خطة تعليم افتراضي لمرحلة ما قبل رياض الأطفال، من خلال عدد من المنصات الإلكترونية، منها «ديوان»، و«نهلة وناهل»، و«connected»، و«matific»، ووضعت منهجاً لهذه المرحلة، في إطار مشروع «براعم المستقبل»، محددة إجراءات عدة لتنفيذ المشروع، هي توفير فصول افتراضية في رياض الأطفال لهذه المرحلة، وتوفير جميع الكتب الإلكترونية للمنهاج والمصادر التعليمية الداعمة على المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة ومنصة ديوان، وبوابة التعلم الذكي (LMS)، وتوفير دروس تعليمية مصورة ومسجلة للمنهاج على جميع المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المحتوى التعليمي يقدم على صورة مقاطع مرئية وعروض تقديمية متعددة الوسائط، ينفذها المعلمون وفقاً لخطة المنهج.

"التربية" تطلق مشروع براعم المستقبل الذي يسعى إلى بناء شخصية الطالب وتكوين بنائه المعرفي والعقلي منذ الصغر نظرا لأهمية ذلك وانعكاس أثره في مختلف مراحل التعلم اللاحقة التي سيمر بها الطالب ضمن منظومة التعليم العام

#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/JO0dex0muA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 13, 2020

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