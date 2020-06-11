دبي تحتفل بتخريج طلبة المدارس والجامعات افتراضياً

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على أن تكون فعاليات حفلات التخرج افتراضية (عبر الانترنت) للمدارس والجامعات التي ترغب في تنظيمها، للحفاظ على التباعد الجسدي، انطلاقاً من التدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأفادت في ردها على سؤال حول تنظيم احتفالات التخرج، بأن «السبيل الوحيد لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، تنظيم هذه الاحتفالات عن بعد، وفي هذا الإطار نشجع المدارس على العمل مع الطلبة والاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومُسلية، توفر للطلبة في هذا اليوم البارز تجربة فريدة لا تُنسى لذكرى تخرجهم».

وفي هذا الإطار، احتفلت الجامعة الكندية في دبي، بتخريج طلبتها افتراضين، من خلال إضاءة برج خليفة بصور خريجيها، واحتفلت بهم عن بعد، مؤكدةً أن طريقة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة برفع صورهم على برج خليفة تعد الأولى من نوعها، والتي تعتبر جزءاً من حفل التخريج الافتراضي.

ومن أشكال حفلات التخرج، احتلفت أكاديمية رأس الخيمة أخيراً، بطلبتها الخريجين بطريقة مختلفة، إذ حضر الطلبة وذويهم الاحتفال وتابعوا فعالياته من خلال بقائهم داخل سياراتهم، وذلك لتحقيق التباعد الجسدي.

واصطفت سيارات الطلبة وذويهم في منطقة مواقف السيارات المخصصة مسبقاً لحضور الحفل بالقرب من مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وتابعوا فعاليات الاحتفال عبر شاشة عملاقة، وأعلن من خلالها عن أسماء الطلبة ودعوتهم للخروج من السيارة واستلام شهادة التخرج.

من جهة أخرى، قال مدير مدارس الشعلة، إبراهيم بركة لـ«الإمارات اليوم»، إن الهدف من حفلات التخرج هو شعور الطالب أو الطالبة بروعة الاحتفاء بها بعد مجهود كبير خلال سنوات التعليم بالمدرسة، ولكن الاحتفالات الافتراضية تفتقد إلى هذه القيمة الحقيقية، إذ يكون الطالب في بيته يتابع فعاليات الاحتفاء بتخرجه عبر عالم افتراضي، ولا يشعر أنه جزء من هذه الفعاليات إلا عندما يذكر اسمه.

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