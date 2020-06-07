"المعرفة": لا يحق لولي أمر الطالب استرداد رسوم إعادة التسجيل حال إقامته في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنه لا يمكن لولي أمر الطالب استرداد رسوم إعادة تسجيل ابنه في المدرسة الخاصة، بعد دفعها، إلا في ثلاث حالات، هي قيامه بمغادرة دبي قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعد إبرازه صفحة إلغاء تأشيرة الإقامة في الإمارة أو أي دليل آخر على المغادرة، أو في حال سفر الطالب وأسرته خارج الدولة، أو أي ظروف استثنائية يتم تقديمها للهيئة للنظر فيها.



جاء ذلك رداً من الهيئة على سؤال أولياء أمور الطلبة على موقع الهيئة الإلكتروني، حول إمكانية رد رسوم التسجيل، لأنهم ليسوا على يقين من استمرارهم بالدراسة في المدرسة في سبتمبر المقبل، في ظل ظروف جائزة كورونا والآثار المترتبة عليها.



وشددت الهيئة على ضرورة أن يدفع ولي أمر الطالب رسوم إعادة التسجيل فقط لابنه، في حال رغبته في حجز مقعد في المدرسة للعام الدراسي المقبل، موضحة أن دفع هذا التأمين (رسوم حجز المقعد) اختياري، إلا أنه في حال امتناع ولي أمر الطالب عن دفعه، قد يتسبب في عدم ضمانه توفير المدرسة مقعد لابنه أو ابنته في العام الدراسي المقبل.



وأكدت الهيئة أنه يحق للمدرسة مطالبة ولي أمر الطالب بدفع تأمين لتجديد التسجيل بقيمة لا تتجاوز 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، على أن يتم احتساب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول.



وحددت الهيئة أربع حالات لاسترداد الرسوم المدرسية أو جزء منها، وهي قبل بدء العام الدراسي في حال دفع ولي أمر الطالب كامل الرسوم المدرسية، وقرر الانسحاب، إذ يحق له استرداد الرسوم المدفوعة ما عدا رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.



وفي حال كان الطالب مسجلاً في المدرسة لمدة أسبوعين أو أقل، عندها يتم احتساب شهر من قيمة الرسوم المدرسية، وفي حال كان الطالب مسجلاً في المدرسة لمدة تزيد على أسبوعين ولغاية شهر كحد أقصى، إذ يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم الدراسية، وفي حال كان الطالب مسجلاً في المدرسة لأكثر من شهر يتم احتساب قيمة الفصل الدراسي كاملاً، ثم يسترد ولي أمر الطالب باقي الرسوم.

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