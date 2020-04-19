"التقنية العليا": خطة لزيادة أعداد طلبة "العلوم الصحية" إلى 5000 طالب

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت كليات التقنية العليا، عن وضع خطة لرفع أعداد الطلبة الملتحقين بتخصصات العلوم الصحية ليصل عددهم إلى 5 آلاف طالب وطالبة خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

وقال مدير ⁧‫كليات التقنية العليا‬⁩، الدكتور عبداللطيف الشامسي: أزمة ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ أوجبت تعزيز بنية تحتية متطورة في النظام الصحي وإحداث طفرة كبيرة في تطوير وتحديث قطاع الرعاية الصحية على كافة المستويات، ومن أجل ذلك ستعمل كليات التقنية العليا على التركيز على تخصصي التمريض وطب الطوارئ".

وأضاف الشامسي: "باعتبار كليات التقنية العليا،‬⁩ أكبر مؤسسات التعليم العالي في الدولة فإن عدد الطلبة الملتحقين حالياً بهذه التخصصات يعتبر قليلاً، لذا عكفت الكليات على وضع خطة لزيادة أعداد الطلبة في هذه التخصصات المهمة ودعم القطاع الصحي،من أجل إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية".

وأشار إلى وجود 2300 طالبة وطالب حالياً ملتحقين بـ 8 تخصصات في العلوم الصحية تشمل التمريض وطب الطوارئ، والصيدلة والمختبرات الطبية، والأشعة الطبية، وأنظمة المعلومات الصحية، وعلوم البيطرة والخدمة الاجتماعية»، وهذه التخصصات موزعة على 6 كليات بحسب الاحتياج المحلي لكل إمارة.