5 حالات لتسديد الرسوم الدراسية عن ذوي الطلبة المتضررين من «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت دائرة التعليم والمعرفة خمس حالات تمنح ذوي الطلبة استحقاق الدعم المادي، وتسديد أقساط المدارس الخاصة بدلاً عنهم، نتيجة تأثرهم بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الدائرة تعميماً إلى المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، حددت فيه فئات ذوي الطلبة المتضررين بشكل مباشر، وليس لديهم القدرة على سداد الأقساط المدرسية، موضحة أن شروط استحقاق الدعم المالي تشمل خمس فئات من ذوي الطلبة الذين تأثرت وظائفهم بشكل مباشر نتيجة لتداعيات الفيروس، تضم فقدان الوظيفة، أو الحصول على إجازة بدون راتب، أو تخفيض الراتب بشكل مؤقت أو دائم، إضافة إلى تعثر تحصيل الديون والمدفوعات، وتأثر دخل ذوي الطلبة الذين يعملون لحسابهم الخاص بشكل مباشر للحد الذي يجعلهم غير قادرين على سداد الرسوم. وطلبت الدائرة من ذوي الطلبة المتضررين من تداعيات «كورونا» تقديم وثائق تثبت تضررهم من تداعيات الوضع الراهن.