جامعة عجمان تستقبل طلبات القبول المبكر للفصل الخريفي عن بعد

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

قررت جامعة عجمان فتح باب القبول للعام الجامعي المقبل يوم الأحد المقبل، وسيتم استقبال طلبات الالتحاق في كليات الجامعة التسع، في درجات البكالوريوس والدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه للطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج من داخل الدولة وخارجها.



وذكر أنه التزاماً بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، فإن استقبال طلبات الالتحاق سيكون عن بُعد، ومن خلال الرابط https://apply.ajman.ac.ae، وبإمكان المتقدمين ملئ استمارة الالتحاق وإرفاق نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة للالتحاق، مع ضرورة تزويد الجامعة بنسخ ورقية من المستندات الأصلية قبل بدء الدراسة.



وتطرح جامعة العجمان 34 برنامجا أكاديميا، منها 21 برنامجا في البكالوريوس، و13 برنامجاً في الدراسات العليا، في كلياتها الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والعلوم الصحية، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، والإنسانيات والعلوم، والإعلام، وإدارة الأعمال، والعمارة والفنون والتصميم.



وكانت الجامعة حصلت أخيراً على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على طرح برنامج الماجستير في «العلاقات العامة والاتصال المؤسسي» ضمن برامج كلية الإعلام، كما سبق للجامعة أن استقبلت الفوج الأول من الطلبة في عدد من تخصصاتها الجديدة من بداية العام الأكاديمي 2019-2020 والتي اشتملت على برامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، ضمن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الماجستير في طب أسنان الأطفال، والماجستير في المداواة اللبية السنية، ضمن كلية طب الأسنان.