جامعة عجمان تطق اسم «عائشة العيدروس» على مختبر الحاسب الآلي

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أطلقت جامعة عجمان اسم المغفور لها المعلمة المواطنة عائشة عيسى عمر العيدروس، على مختبر للحاسب الآلي تابع لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وذلك تخليدا لذكرى هذه المربية الفاضلة التي وافتها المنية الإثنين الماضي أثناء تأدية واجبها في التدريس عن بعد لطالبات مدرسة أم كلثوم للتعليم الثانوي في العامرة بمدينة العين.



وتأتي هذه المبادرة تكريما لجهود المعلمة الراحلة التي حرصت على القيام بواجبها بأمانة وإخلاص حتى آخر لحظة من حياتها وهي معلمة مشهود لها بالكفاءة والخلق الرفيع أدت رسالتها بتدريس وتخريج أجيال من الطالبات على مدار 20 عاماً من حياتها التعليمة كمعلمة تقنية معلومات وحاسوب.



وأكد مدير الجامعة، الدكتور كريم الصغير، أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من الجامعة بدور المعلم في العملية التعليمية وتثمينا للجهود التي يبذلها المعلمون المخلصون ودورهم في إنشاء جيل واعٍ متعلم كون المعلم هو القدوة والنموذج الأول لدى الطلبة.



وأوضح أن «الراحلة تمتعت بسمعة عطره في الوسط التعليمي وما هذه المبادرة إلا تخليدا لذكرى روحها الطاهرة التي فاضت إلى ربها وهي تقوم بأداء واجبها في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها».