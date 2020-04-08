«التعليم دون انقطاع» لتعزيز فرص حصول الأطفال في الدولة على «التعلّم عن بُعد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم، أمس، حملة «التعليم دون انقطاع»، وهي حملة وطنية لجمع التبرّعات، تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء «كوفيد-19» على تعليم الأطفال والشباب في الإمارات.

وتدعو الحملة، التي تأتي تماشياً مع قرار حكومة الإمارات بتمديد «التعلّم عن بُعد» حتى نهاية العام الدراسي، المجتمع الإماراتي إلى تقديم تبرّعات مالية وعينية لدعم الأطفال والشباب من العائلات المتعففة، التي لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، والانضمام إلى أقرانهم في «التعلّم عن بُعد» بشكل آمن من منازلهم.

وتسعى الحملة إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور، الذين يؤدون دوراً مهماً في تطبيق «التعلّم عن بُعد» لأطفالهم، وكذلك دعم المعلمين في جهودهم، لمواصلة تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب، إثر تفشي وباء «كوفيد-19».

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، أن «الحملة تحمل رسالة حضارية، وتعكس مدى ترابط المجتمع، وتتيح الفرصة للجميع ليكونوا عوناً لأبنائنا الطلبة لاستدامة مسيرتهم التعليمية».

وتقبل الحملة - التي تسعى إلى ضمان استمرارية تعليم الأطفال والشباب في الإمارات حالياً - تبرّعات من مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب الأفراد في الإمارات، إما عبر الإنترنت من خلال موقع «دبي العطاء» dubaicares.ae/‏‏‏‏donate، أو من خلال الرسائل القصيرة عبر «اتصالات» و«دو»، عن طريق إرسال كلمة «تبرّع» إلى 9030 للتبرّع بـ30 درهماً، و9090 للتبرّع بـ90 درهماً، و9300 للتبرّع بـ300 درهم، و9900 للتبرّع بـ900 درهم، أو من خلال الشيكات أو التحويل المصرفي.

«الحملة» تهدف إلى توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطلاب الذين ليس لديهم الأدوات اللازمة.