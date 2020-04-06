«التعليم والمعرفة» تطلق 8 خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق ثماني خدمات إلكترونية جديدة، لتوفير الوقت والجهد على الطلبة وذويهم والكوادر التعليمية.

وأطلقت الدائرة خدماتها على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، التي تتيح للمتعاملين في الإمارة إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة.

وتلبي الخدمات الإلكترونية الجديدة احتياجات الطلبة وذيهم من جهة، ومشغلي مؤسسات التعليم الخاص من المدارس والحضانات من جهة أخرى.

وتركز المجموعة الأولى من الخدمات على التصديق الإلكتروني للشهادات والرسائل والوثائق التي يحتاج إليها الطلبة، أما المجموعة الثانية فتركز على إصدار إخطارات التعيين الإلكترونية للعاملين في الحضانات والمدارس الخاصة.