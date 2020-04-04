البيئة خرجت فائزة

المصدر: أمل العفيفي

في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تداعت مختلف دول العالم وشدت أزرها وجمّعت قواها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل لها مواجهة هذا الفيروس الخطر الذي انتشر في مختلف دول العالم، مثل النار في الهشيم.

وبعيداً عن التفاصيل الخاصة بانتشار الفيروس وسماته ومراحل الانتشار وغيرها من الأمور الطبية والصحية التي تمخضت عن هذا المرض، فإن آثاراً كثيرة ونتائج لا حصر لها ستظل تشغل الباحثين والمفكرين وصناع القرار، ولعل من أهم هذه الآثار الناجمة عن حالة كورونا هو البعد البيئي بكل تفاصيله، فقد خرجت البيئة منتصرة في معركة الصراع مع كورونا.

فمنذ عقود طويلة وعلماء البيئة والتوازن البيولوجي والمناخ وعلوم المحيطات والفضاء وغيرهم يحذرون من خطورة سلوكيات البشر على الموارد البيئية، وشرعت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في سن التشريعات والقوانين التي تحاول من خلالها صون الطبيعة والحياة الفطرية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خطر الاستنزاف الجائر الذي يقوم به الإنسان.

وتوالت التحذيرات التي أطلقها العلماء ضد الصيد الجائر للحيوانات البرية، وكذلك الصيد الجائر للأحياء البحرية، والرعي الجائر للغطاء النباتي، والاستهلاك والاستنزاف للموارد المالية والطبيعية، وتجريف الأراضي الخصبة، وقيام الإنسان بالإفراط في بعث الغازات الدفيئة من خلال ما تنتجه المصانع، وما ينتج عن الصناعة وحركة النقل والطيران وغيرها التي سخرها الإنسان لنفسه دون وازع.

واليوم جاءت جائحة كورونا لتفرض على البشر تقييداً للحركة، ومكوثاً في المنازل، ووقفاً لحركة المطارات والموانئ وملايين البشر الذين يجوبون العالم على مدار الساعة، وخوفاً على البشر تم تقييد حركتهم ووضع الإجراءات الاحترازية التي تقلل من حركة الإنسان وتحد منها، وفي الوقت الذي وجد فيه الإنسان نفسه يتعافى ويحد من خطورة كورونا وجدت البيئة نفسها بمواردها وعناصرها المختلفة تتألق من جديد، فالشوارع خالية والطائرات على الأرض وصالات السفر بلا مسافرين ولا حقائب، وأرصفة الموانئ بلا سفن، ودخان المصانع خمد في أروقتها، وبدت السماء صافية، والبر بلا عشاقه من السفر، وكذلك البحر.

هؤلاء جميعاً من عناصر الطبيعة الذين شاركونا هذا الكون شعروا في هذه الأزمة وكأنهم استردوا حقوقهم المسلوبة، نعم حقوقهم التي جار عليها الإنسان وأفرط في جوره، فجاءت كورونا لتعيد الحق لأصحابه وتقرع الجرس عالياً بأن الكون ليس ملكاً للإنسان فحسب بل هناك شركاء كثر، وعلى الإنسان أن يلزم حدوده ويترك للآخرين حقهم في الحياة.

إن درس كورونا والبيئة المنتصرة هو أحد الدروس التي ينبغي علينا كتربويين وأولياء أمور أن نسلط الضوء عليه، وأن نوجه الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ليتأملوا ويأخذوا منه العبر، ويستشرفوا من خلاله مستقبلاً أفضل لبيئة مصونة مواردها الطبيعية محفوظة ومستدامة.

أمين عام جائزة خليفة التربوية