«دبي للتوحد» ينفذ نظام تعليم عن بعد لطلبته

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للتوحد عن بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد للطلبة الملتحقين بالمركز خلال فترة إغلاق المدارس، وفق توجيهات الحكومية بشأن تمديد فترة تطبيق نظام التعليم عن بعد لجميع المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام الدراسي، في إطار الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».



وقال مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، إنه في ضوء الجهود الوطنية الرامية لدعم استمرار حركة المنظومة التعليمية في الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وفر المركز نظام التعليم عن بعد للطلاب خلال فترة إغلاق المركز حتى نهاية العام الدراسي.



وأضاف العمادي أنه تم توزيع أجهزة لوحية لطلبة المركز تحتوي على تطبيقات ذكية متخصصة أبرزها تطبيق «ينمو» وهو أول منصة عربية ذكية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وذلك بهدف تنفيذ المهام التعليمية التفاعلية وتقديم خدمة متابعة مستوى تقدم الطفل.



وقال رئيس برنامج التوحد للتعليم والتأهيل في المركز، نيكولاس أورلاند، إن برنامج التعليم عن بعد يعتمد على طرق مبتكرة تسمح بجلسات فردية للطالب بحضور ولي أمره، موضحاً أنه سيتم ارسال مقاطع فيديو للنمذجة السلوكية وكذلك أوراق العمل والملاحظات بانتظام إلى ذوي الطلبة من قبل المعلمين والأخصائيين.



وأكد أهمية مقاطع النمذجة السلوكية التي تعد وسيلة تعليمية معتمدة في التعليم المرئي وتتمثل بمشاهدة الطفل لمقطع فيديو لشخص يقوم بنمذجة سلوك أو مهارة مستهدفة ليقوم بدوره بتقليدها، موضحاً أن هذه الوسيلة أثبتت فعالية عالية في تعليم جميع الأطفال، خصوصاً الأطفال المصابين بالتوحد.

